夏季冷藏肉品保存難！賣場認證「選這1類包裝」：有效延長保鮮期
生鮮肉類新鮮又美味，是不少家庭主婦到賣場選購的首選，不過受到夏季高溫影響，放進冷藏室也擔心保存不易！對此，量販賣家樂福表示，選擇貼體式包裝的冷藏肉品，可以解決過去保麗龍包裝肉品容易滲出血水問題，有效延長保鮮期間，賣場提高貼體式冷藏肉品後，報廢商品減少7至8成。雞肉食品廠金豐盛也指出，氣冷雞加上貼體式包裝，可以將冷藏雞肉延長保鮮至7天以上，且提醒民眾生肉要避免跟水源接觸，烹飪前不需要水洗，且當餐煮完一盒的份量，吃不完的還是要煮熟後再保存，比起生肉重新包裝後冷藏，更不容易滋生細菌。
記者鍾怡婷/綜合報導
PLA環保材質的貼體式包裝可以兼顧保鮮、環保，而傳統式保利龍材質包裝，除了對環境殺傷力大，血水外漏也容易成為細菌溫床。根據雞肉食品廠金豐盛指出，根據國外研究數據證實，貼體式肉品包裝可以延長保鮮效期，牛肉可延長至21天左右，豬肉則是10至14天內，當然還是與生產廠商作業溫度有關，不過預估都可延長超過1週的保鮮期間。至於雞肉由於本身水份較多，冷藏保存期限短，不過若是選擇氣冷雞加貼體式包裝，就能拉長保鮮期到7天以上。
家樂福也表示，傳統保麗龍材質的包裝的肉品，在包裝運送過程中，難以固定且容易漏出血水，加上民眾挑選時容易不小心破壞保鮮膜包裝，最終肉品報廢率超過50％，當賣場逐步增加貼體式包裝產品佔比後，冷藏肉品損壞程度少了7至8成，因此目前賣場內貼體式包裝的肉品約佔8成至9成，未來也希望達到百分之百的貼體式包裝，不僅兼顧環保，也可以確保肉品新鮮。
也特別提醒民眾，現代化超市販售的CAS等認證肉品，生產過程中都有經過減菌處理，烹飪前並不需要特別用水清洗過，雞肉食品廠金豐盛表示，因為水很容易滋生細菌，且普通民眾家中的水不會滅菌，反而增加肉品滋生細菌的風險，且肉品拆封後建議直接煮完，不建議重新包裝後放進冰箱，因為煮熟後的食品才不易有生菌問題。
台灣事實查核中心諮詢屏東科技大學食品科學系主任邱秋霞後指出，生肉裡面本來就有各種微生物包括細菌，只要生產銷售過程合乎衛生標準的話，微生物或細菌含量都很低，水洗生肉導致致命危機的機率相當小，肉是否煮熟才是關鍵重點，因為生肉中所含的大腸桿菌、沙門氏桿菌等微生物，超過70-80℃就會被破壞掉。因此，水洗的確不能去除細菌，水洗過程也會增加交叉污染的風險，但關鍵在於生肉原本的含菌量，只要選擇生產銷售過程合乎衛生標準的肉品，就不必過度擔心。