Lil tay假死輿論譁然！罔腰昔日爆出假懷孕　被警送辦道歉認錯

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罔腰2017年到泰國接受變性手術，正式成為女人。2021年2月，她在社群上PO出男友捧她肚子的照片，還附上一張超音波照，她寫道：「最近不太跟朋友出門的原因，準備閉關。」男友更是開心報喜：「終於到了可以公開的時間了！」
不少民眾持懷疑態度，認為罔腰雖變性成女人，但她沒有子宮和卵子，為何可以懷孕。罔腰男友解釋，剛好有機會接觸到一位在做相關醫學研究的醫師，接受了這個人體測試，男友坦言精子是用試管方式植入，至於費用則是天價，詳細內容無法公開。
罔腰陸續秀出了高醫的檢驗單，高醫大動作澄清，指罔腰手中拿的，是內科檢驗單，並不是婦產科開的，強調全台沒有任何醫院進行無子宮者受孕的人體試驗，包含高醫；高醫婦產部更出面駁斥，本院沒有罔腰的就診紀錄，打臉罔腰。
罔腰暗示自己懷孕後，引發社會關注，事件延燒快一個月，高雄市衛生局介入調查，約談罔腰後，本人坦承未懷孕、超音波等懷孕照片也不是她的。由於罔腰涉嫌散佈謠言、影響公共安寧，違反「社會秩序維護法」第63條，將委由警方函送法辦。之後，高雄地院裁定，罔腰言行不至於對求子婦女或跨性別人士產生負面惡意，不影響公共安寧，裁定不罰。
事後她發文道歉坦承「因得知家人有喜事，試想如果能發生在自己身上會是什麼樣子，所以和男友拍了摸肚皮的照片，體驗自己當媽媽的感覺」，罔腰假懷孕風波終於告一段落。