Lil Tay詐死！網紅假消息非首例　YTR蒟蒻「火化1個月」起死回生

我是廣告 請繼續往下閱讀
訂閱人數68萬的YouTuber「蒟蒻」，在頻道「蒟蒻講幹話」常以幽默口吻聊一些對時事的看法，但該頻道無預警停更2個多月，引起粉絲們高度關注！7月11日，蒟蒻老婆「蒟嫂」表示，沒有更新頻道是因為「（他）只是死掉而已」，她還透露，蒟蒻「已經火化！」消息曝光後，粉絲們當真以為他已經離世。
離奇的事情來了！8月8日晚間，YouTuber頻道「蒟蒻講幹話」突然更新，蒟蒻親自拍片闢謠：「目前我暫時是健康的，也就是說我現在還是處於有呼吸的狀態。」他坦言，沒有頻繁更新影片是因為自己累了，想要把時間留給家人，之後會逐漸淡出幕前，並承認「蒟嫂」發布死訊是玩笑話。
網紅爆「假消息」非首例！罔腰、麵包包、荷莉都惹議
其實，網紅爆出「假消息」早已不是首例！變性網紅「罔腰」，曾聲稱接受天價人體試驗懷孕，發布超音波照自稱懷孕12週，引起軒然大波！最終因為違反「社會秩序維護法」，遭警方函送法辦。健身網紅「麵包包」假裝抗癌3年，博取粉絲同情，被前夫踢爆造假後，才坦承罹癌是假消息，連現任老公都被耍得團團轉。網紅「荷莉」冒名頂替是林心如的姪女，在外招搖撞騙，後爆出遭網友霸凌輕生，1個月後又奇蹟似的起死回生。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995