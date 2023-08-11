BLACKPINK才剛慶祝7周年！官網驚見「Jennie遭除名」　爆出不續約

Lil Tay詐死！網紅假消息非首例　YTR蒟蒻「火化1個月」起死回生

▲Lil Tay詐死非首例，YouTuber蒟蒻被老婆「蒟嫂」爆出死訊，1個月後卻又復活拍片。（圖／翻攝自「蒟蒻講幹話」臉書）
▲Lil Tay詐死非首例，YouTuber蒟蒻被老婆「蒟嫂」爆出死訊，1個月後卻又復活拍片。（圖／翻攝自「蒟蒻講幹話」臉書）

記者黃雅琪/綜合報導

一名14歲的國外網紅Lil Tay，日前被家人在IG上宣告死亡，但她卻在24小時後，突然發出聲明澄清自己還活著，並解釋帳號遭到駭客入侵，但此事疑點重重，遭質疑是為了增加粉絲才散布假消息。「網紅詐死」還有YouTuber「蒟蒻」，7月時被老婆「蒟嫂」爆出死訊，日前又拍片闢謠：「還有在呼吸！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蒟蒻講幹話8日上傳新片，澄清沒有「靠死來蹭流量」，是因為累了想漸漸淡出YouTube，才藉老婆身分發死訊的玩笑來鋪梗。（圖／蒟蒻講幹話YouTube）
▲YouTuber頻道「蒟蒻講幹話」8月8日上傳新片，澄清沒有「靠死來蹭流量」。（圖／翻攝自「蒟蒻講幹話」YouTube）
YouTuber「蒟蒻」詐死！1個月後復活拍片

訂閱人數68萬的YouTuber「蒟蒻」，在頻道「蒟蒻講幹話」常以幽默口吻聊一些對時事的看法，但該頻道無預警停更2個多月，引起粉絲們高度關注！7月11日，蒟蒻老婆「蒟嫂」表示，沒有更新頻道是因為「（他）只是死掉而已」，她還透露，蒟蒻「已經火化！」消息曝光後，粉絲們當真以為他已經離世。

離奇的事情來了！8月8日晚間，YouTuber頻道「蒟蒻講幹話」突然更新，蒟蒻親自拍片闢謠：「目前我暫時是健康的，也就是說我現在還是處於有呼吸的狀態。」他坦言，沒有頻繁更新影片是因為自己累了，想要把時間留給家人，之後會逐漸淡出幕前，並承認「蒟嫂」發布死訊是玩笑話。

▲罔腰假孕喊冤「我傷了誰」，高衛生局反擊了！（圖／罔腰IG）
▲變性網紅「罔腰」假懷孕，被依違反社會秩序維護法送辦。（圖／翻攝自罔腰IG）
網紅爆「假消息」非首例！罔腰、麵包包、荷莉都惹議

其實，網紅爆出「假消息」早已不是首例！變性網紅「罔腰」，曾聲稱接受天價人體試驗懷孕，發布超音波照自稱懷孕12週，引起軒然大波！最終因為違反「社會秩序維護法」，遭警方函送法辦。健身網紅「麵包包」假裝抗癌3年，博取粉絲同情，被前夫踢爆造假後，才坦承罹癌是假消息，連現任老公都被耍得團團轉。網紅「荷莉」冒名頂替是林心如的姪女，在外招搖撞騙，後爆出遭網友霸凌輕生，1個月後又奇蹟似的起死回生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

14歲炫富網紅Lil Tay假死！沉默1天認「我還活著」　解釋帳號被駭

14歲炫富網紅Lil Tay過世！家人證實死訊：她走不出哥哥離世

「靠死來蹭流量？」蒟蒻講幹話上傳新片　解謎死訊瘋傳原因

YouTuber「蒟蒻講幹話」復活了　罹大腸癌？自解：怎麼從醫院離開

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀