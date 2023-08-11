Lil Tay假死挨轟！抗癌網紅麵包包人設崩塌 昔罹癌3年全是假的
14歲知名網紅Lil Tay假死消息引發譁然，而這也並非頭一遭網紅自爆假消息，先前YouTuber蒟蒻假死、荷莉起死回生、罔腰自爆假懷孕，事後都承認非事實反轉結局。健身網紅「麵包包」靠著堅強抗癌歷程受到關注，日前她承認罹癌是假的，騙了身邊所有人3年。
記者薛羽彤/綜合報導
麵包包罹癌被踢爆起源於，一名網友5月在Dcard發文爆料，描述前妻罹癌後治療過程，間接暗示前妻疑似裝病，同時原PO也指出，前妻突然攤牌稱「不愛了」，離婚後11天馬上和健身教練再婚，而其他網友也發揮柯南精神，發現文章主角就是麵包包，她曾發過抗癌的那些照片，都是網路上盜圖。
麵包包3年前聲稱罹患胰臟癌第4期，持續PO出抗癌過程，被網友發現是Dcard文章當事人後，她發文道歉承認裝病3年，她強調身旁的親朋好友包括丈夫、工作夥伴都不知情，「我知道我自己罪該萬死，我自己選擇的也必須自己承擔，但請大家不要去指責他們或是再逼他們做出任何解釋，他們也跟大家一樣是受害者。」隨後刪除IG所有貼文，目前已將IG關閉，找不到麵包包社群，自此神隱。
麵包包老公得知被蒙在鼓裡，透過IG發文表示「我就看看有什麼比我委屈的」、「我真的變智障」、「質疑什麼想證明什麼的可以來找我啊？騙你啥了？騙你錢騙你按讚？有什麼委屈你的來找我，我一定面對」，崩潰的情緒表露無遺。