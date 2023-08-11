小型SUV新兵 ─ Mitsubishi於印尼正式發表All-New Xforce

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Xforce以“精彩生活的最佳夥伴”為開發理念，以兼顧時尚與堅固的外型，回歸純正SUV造型、舒適與機能性，並具緊湊車身尺寸與全天候安全行駛的操控性。
Xforce基於Silky & Solid概念的內外設計，車身尺寸為4,390 x 1,810 x 1,660，充滿肌肉感的鈑件與前後擋泥板幾集個性線條相結合，表達了 SUV 的力量和動感。Dynamic Shield車頭也順應設計理念進行了演變。將水箱護罩與前保桿已3D一體化手法整合，打造出富有層次的動感車頭造型，LED日行燈與L型式條相結合，搭配T型燈光排列，讓人一眼就可以看車它是一輛Mitsubishi，LED尾燈採用與頭燈採相同的T字型設計，讓車尾顯得寬闊而穩重。
動力系統搭載1.5升 DOHC MIVEC自然進氣引擎，可輸出103PS最大馬力與141nM最大扭力，搭配CVT變速系統，;雖然僅採前輪驅動設定，但藉助了Mitsubishi在四輪傳動系統的技術，仍提供了四種動態模式，除了一般模式，還有濕地、礫石和泥地，並可透過 AYC主動式彎道動態控制 .，分配前軸左右兩輪的驅動比例，並可抑制車輪打滑，提升操控性。
Mitsubishi亦針對了東協國家的路況，為全新Xforce的底盤與懸吊最徹底的調校，以確保在崎嶇道路上也能保有舒適性，同時有著領先同級車的222mm底盤離地高度，搭配18吋胎圈組，可提供21.0 度的進入角、20.5跨越角和30.5 度離去角之基本跨越能力，以面對較差的路況，同時，Xforce還具備5.2m之同級車最小迴轉半徑。
Xforce的軸距長度為2650mm，Mitsubishi表示其具有同級車最寬敞的車內空間，後座椅背具40:20:40分離翻倒機能，便於空間利用，Xforce車內還有多達21個可放置600ml瓶裝飲料的置杯架，便利性十足，水平排列的中控台與兩側車門連成一氣，創造出開闊感，並首次應用混紡織品來包覆中控台不僅提升質感，還具耐用耐髒的特性，儀錶板採8吋數位液晶螢幕，搭配12.3吋無中央多功能顯示幕，提供完整資訊，也迎合了時下的數位化流行，並同樣具有智慧手機連接功能，前排和後排座位均設有 USB Type-A 和 Type-C連接埠，讓每個座位的乘客都可以為手機充電，更特別的是，Xforce 首次配備了與 Yamaha Corporation 合作開發的 Dynamic Sound Yamaha Premium，配有8具揚聲器，營造更好的車內音樂聆聽效果。
Xforce 在印尼車展發表上市後，接著也會銷往南亞各國、、拉丁美洲、中東和非洲等地區。至於台灣有沒有機會引進，就得看Mitsubishi原廠後續佈局了。