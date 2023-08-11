規格數據、動力系統全揭露 現代大改款Santa Fe還有XRT越野車型？

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相信大家對於這輛Santa Fe都不陌生，畢竟這是一輛受到全球車迷關注的三排座休旅車款，第五代的外型讓人印象深刻，先前我們也已經為大家介紹過相關的車輛特色，而隨著規格發表我們知道全新Santa Fe車長增加46mm，來到4,830mm，而車寬部分維持相同的1,900mm，車高也增加10mm，來到1,720mm，軸距部分則是增加48mm，來到2,815mm，這也表示整體車長的增加全都給了軸距，甚至軸距增加的長度比車長還要更多，想必是內空間表現肯定更好。
在內部空間部分，配有與Ioniq 5帶有腿托的休憩座椅模式固然亮眼，但是原廠更想要強調空間進步的部分，現在汽油車型第二排腿部空間增加了35mm，來到1,075mm，而油電動力車型則是增加20mm，來到1,055mm，第三排的腿部空間更是增加了15mm，來到761mm，此外現代也特別強調了第三排的頭部空間高度增加69mm，來到958mm，而且座椅高度也增加30mm，來到282mm，加上可以傾斜10度的椅背設定，現在第三排將會更加舒適。
動力部分在韓國以及北美市場提供2.5升直列四缸渦輪增壓引擎，搭配8速DCT擁有281匹/43公斤米的輸出，百公里加速成績為8秒，另外還有1.6升渦輪增壓油電動力，擁有180匹/27公斤米最大輸出，搭配上6速自排系統，百公里加速成績為9.5秒，在歐洲市場則是提供前述的1.6升渦輪增壓油電系統，另外還有1.6升渦輪增壓PHEV動力，最大輸出160匹/27公斤米，搭配6速自排系統，百公里加速成績為9.1秒，在其他地區還有2.5升自然進氣引擎，搭配8速自排系統，擁有194匹/25.2公斤米輸出，百公里加速則要11.5秒才能完成。
目前Santa Fe計畫在今年下半年於韓國上市，明年初才會到北美以及歐洲市場，北美的首發將會訂定在2023年的北美車展中，而這次發表跟著一起出現的XRT越野概念車，現代表示他們並沒有量產的計畫，但是看得出來買來之後要改成這樣並沒有太大問題，整體而言看起來相當具有吸引力，在搭配新一代Santa Fe各式各樣的特別功能，想必將會變成一輛方方面面都俱到的強大三排休旅車款。