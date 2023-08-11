國產遊戲《守夜人》Steam下架！中國因素與發行商鬧翻 日媒關注
國產遊戲《守夜人：長夜》，於7月27日無預警在Steam下架停止販售，遊戲開發團隊「玻璃心工作室」日前發聲明，怒批遊戲發行商「Neon Doctrine」自我審查，因為「中國因素」將遊戲下架。兩造已經鬧上法院打官司，目前訴訟仍在進行中，引發玩家討論，日本遊戲媒體《Automaton》也有報導此事。
記者倪浩軒/綜合報導
玻璃心工作室透露，在2021年8月31日推出的《守夜人：長夜》DLC《ASOMROF》，由於是「福爾摩沙（Formosa）」的倒寫，因此引發Neon Doctrine不滿，認為會影響他們在中國經商，所以自行將《ASOMROF》的相關內容從Steam撤除。
玻璃心工作室因此與Neon Doctrine鬧翻，開始溝通解約事宜後，Neon Doctrine要求上百萬元的解約賠償金、並簽訂保密協議，玻璃心工作室無法接受，之後又衍生多項爭議，於是將Neon Doctrine告上法院。
玻璃心工作室表示，經歷漫長訴訟，已取得兩個勝訴，法院於一審判決雙方契約終止，也作出Neon Doctrine應將遊戲返還的假處分裁定，但由於Neon Doctrine上訴，因此官司還未定案。現在發行權力仍在Neon Doctrine手中，所以遊戲全球下架，玻璃心工作室也無可奈何。
消息曝光後，許多憤怒網友湧入Neon Doctrine的官方臉書與X（前身推特）留言批評，但Neon Doctrine至今沒有任何回應。日媒《Automaton》報導指出，《守夜人：長夜》是一款2D動作遊戲，融合了台灣文化和中國風剪紙藝術，主角在家鄉與出沒的惡魔生物奮戰，因其爽快的戰鬥、探索元素和黑暗的世界觀而受到許多好評。但受到官司影響，《守夜人：長夜》的命運會是如何，現在也只能耐心等待。
由於Neon Doctrine是外國公司，Steam也是國際平台，跨國訴訟曠日費時，就算玻璃心工作室最終勝訴定讞，可能也是好幾年後，屆時遊戲生命週期早已結束。對於獨立遊戲開發團隊來說，與發行商鬧翻確實是難以承受的巨大風險。