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跟R8說掰掰 Audi宣布今年將是這輛超跑的最後一年

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Audi品牌旗下的旗艦超跑代表R8現在要跟大家說再見了，相信有不少人對於Audi性能車的印象就是停留在這台名稱讓人印象深刻的R8，不過隨著電動世代的來臨，該品牌超跑也轉往電動發展，這輛搭載了大排氣量的跑車將會永遠地跟我們說再見。

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Audi R8從2006年發表至今將近20個年頭，難敵電動化趨勢，即將在今年底結束面臨停產。
Audi R8從2006年發表至今將近20個年頭，難敵電動化趨勢，即將在今年底結束面臨停產。
相信許多人都對於R8有著深刻的印象，因為他的名字實在太好記了，在台灣市場當中這輛車的名字也經常被拿來製作諧音標語，而現在這輛10幾年來帶給我們刺激的跑車即將進入墳墓，Audi正式宣佈2023年將會是這輛車的最後一年，而為了慶祝這輛車帶來的豐功偉業，原廠打算在Rolex Monterey Motorsports Reunion蒙特雷汽車週上大肆慶祝，也讓世人可以繼續對這輛車有著深刻的印象，

這場活動將會在知名的Laguna Seca賽道上舉辦，而為了慶祝過去與展望未來，他們將會讓RS e-tron GT這輛現代化的純電超跑引領著R8完成最後一圈，而原廠表示雖然RS e-tron GT是對未來的解釋，但是R8才是真正的純種跑車，因為他有多達50%的零配件與R8 GT3 LMS賽車是相同的，而今年之後我們就看不到配備5.2升V10動力心臟的R8了，雖然後繼的車款馬力肯定都更大，但V10引擎所帶來的悸動將隨著R8一起進到墳墓當中了。

Audi表示R8是真正的純種跑車，其車上的零件有多達50%都與R8 GT3 LMS是相同的。
Audi表示R8是真正的純種跑車，其車上的零件有多達50%都與R8 GT3 LMS是相同的。
5.2升V10引擎擁有610匹的最大馬力，其聲浪更是許多人追崇的特色。
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