「2023 Subaru品牌月」活動重磅登場，Subaru極限試駕和Russ Swift世界級車神飄移秀熱血回歸

我是廣告 請繼續往下閱讀
Subaru累積超過70年的精湛造車工藝以及獨步車壇的創新科技，也在「2023 Subaru品牌日」透過精心規劃的「Russ Swift車神飄移秀」、「Subaru極限試駕體驗」、「Subaru Car Challenge堅手到底—耐力手拉松」以及滿足消費者全方位需求的「Subaru全車系暨品牌精品展示」等四大體驗區，完整呈現Subaru獨一無二的品牌精神與生活駕馭風格。
Subaru台灣意美汽車 敬邀全台消費者於8月11日(五)~8月13日(日)前來共襄盛舉，享受精彩、刺激、歡樂的周末時光！
傳奇車神Russ Swift重返台灣 世界級飄移秀震撼開催
令人引頸期盼多時的Subaru品牌日招牌表演「Russ Swift車神飄移秀」再次震撼回歸，在為期三天的活動中，金氏世界紀錄傳奇特技車手Russ Swift將再次以高超的駕駛技巧征服台灣車迷！活動期間每日將安排三場精彩的表演，讓車迷可以近距離一睹傳奇車手神乎其技的駕馭風采。
這次的演出中Russ Swift駕駛性能強悍的全新超性能房車The All-New WRX華麗出場，在撼動人心的音樂旋律鼓動下，一氣呵成完成令人驚心動魄的J-turn急轉、Reverse Parking調頭停車、Parallel Parking甩尾停車、Dance Routine飄移。緊接著由Subaru經典跑車BRZ帶來Doughnuts甩尾繞圈，現場氣氛在熱血的燒胎味和煙霧中再創一波高潮。而Russ Swift也在現場邀請幸運粉絲一同下場開甩，實際上車體驗極限飄移的震撼力，為Subaru極致安全車款在性能與車體剛性的強悍實力做出最佳見證。
此外，深受台灣消費者青睞且為Subaru最為暢銷的家庭運動休旅Forester，也透過Russ Swift高超駕駛技巧帶來Two Wheeling兩輪駕馭，極致呈現品牌核心技術—SAWD對稱式全時四輪驅動的獨特產品魅力。而Russ Swift展現精湛的駕駛技巧同時，其所駕駛性能強悍的全新超性能房車The All-New WRX，透由本次活動最大贊助夥伴台灣米其林輪胎的熱情參與，並提供旗下頂級性能跑胎王者–MICHELIN Pilot Sport系列產品強勢加持下，讓Russ Swift得以輕鬆駕馭巔峰、帶來最精采刺激的極限飄移秀。
此外，一同共襄盛舉的還有代理日本知名機油品牌–IDEMITSU（出光機油）的國宏股份有限公司，也為The All-New WRX搭載的新世代水平對臥渦輪增壓引擎，提供IDEMITSU最頂級全合成競技系列機油，完美演繹強悍性能！
「Subaru極限試駕體驗」等你挑戰 親身感受強悍無比的產品力
Subaru全系列極致安全車款向來以堅強產品實力傲視車壇，唯有親臨體驗才能充分感受強悍無比的產品實力。深受消費者好評的「Subaru極限試駕體驗區」始終都是品牌日活動中的超人氣項目，今年更特別安排超性能房車The All-New WRX及超性能家庭跑旅The All-New WRX Wagon、新世代跨界潮旅The All-New Crosstrek等最新車款上陣。
Subaru台灣意美汽車精心規劃了SAWD試駕區、EyeSight試駕區和WRX及WRX WAGON繞錐試駕等區域，讓每一位參與試駕的車迷朋友都能親身感受對稱式全時四輪驅動系統的強大抓地力與脫困力、SGP模組化底盤的靈敏堅韌，搭配BOXER水平對臥引擎具備的低重心沉穩操駕特性，以及Subaru獨有的高科技智慧安全配備—EyeSight智能駕駛安全輔助系統，暢快體驗Subaru四大核心科技的精湛設計與獨到之處，絕對讓每一位參與試駕體驗的車迷們留下深刻印象！
Subaru全品牌七大車款 展現與眾不同的Subaru新生活態度
為讓廣大消費者近距離一睹Subaru車款的獨特魅力，在「Subaru全車系暨品牌精品展示區」由甫於今年5月上市的超性能房車The All New WRX、超性能家庭跑旅The All New WRX Wagon以及新世代跨界潮旅The All-New Crosstrek領銜展出。此外，品牌暢銷家庭運動休旅Forester、豪華旗艦休旅Outback、日本原裝性能跑車BRZ及純電四驅SUV-Solterra，也以超強陣容同步展出，以滿足不同消費客群的喜好，讓每一位蒞臨的來賓盡情欣賞心目中最喜愛的Subaru，體驗與眾不同的新生活態度。
「2023 Subaru Car Challenge堅手到底—耐力手拉松」就等熱血的你露一手
受疫情影響停辦多年的「2023 Subaru Car Challenge堅手到底—耐力手拉松」挑戰賽台灣區預賽，也將同步於8月12日 (六) 上午10點正式點燃戰火，今年特別以「BE THE LAST ONE STANDING」作為賽事主軸，想成功得伺機而不動，精彩又熱血的耐力手拉松挑戰賽最終勝出的5位選手，將組成國家隊代表台灣出戰新加坡爭取最高榮譽，就等熱血的你來露一「手」！更多「2023 Subaru Car Challenge堅手到底—耐力手拉松」活動內容、現場直播影片，歡迎立即瀏覽相關官方網站及社群平台，一起加入我們的行列！
Subaru汽車客戶滿意中心(CSC)提供顧客諮詢、購車服務滿意度調查，及顧客意見追蹤處理等各項服務，歡迎致電客戶服務專線0800-486-168，我們將有專員接聽為您竭誠服務。
欲知Subaru最新活動資訊及促銷訊息，請至台灣意美汽車官方網站http://www.Subaru.asia/tw/zh/home/ 或加入Subaru Asia粉絲團 https://www.facebook.com/subaruasiatw，歡迎分享Subaru在全亞洲的最新消息。