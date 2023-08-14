舊城區新建案vs老屋價差多大？新竹城隍廟周邊價差136%　全台之冠

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但其實舊城區居住上的採買飲食、交通便利性強，近年搭上房市熱潮，新竹舊城區還有竹科外溢房市效益，台中東區與中區則有新式商場、車站改造，台北市大同區亦沾光雙子星與西區門戶計畫，推出新案便能翻轉老舊形象，更增宜居特性，再做高價宅規劃，如這幾區有昌傑、名軒、弘千等高價新案，相互拉抬價碼，身價遂與在地老屋劃清界線。
高雄市左營區也以舊聞名。陳炳辰指出，因為巨蛋商圈、瑞豐夜市的帶動，果貿一帶舊城區新案已來到3字頭，與在地行情有6成價差，而以高雄新案來說，3字頭低無可低，後續當地逐步往4字頭走，與舊城價碼說再見。
值得注意的是，新北市舊城區的舊板橋車站、如今的捷運府中站附近，本身所屬蛋黃區板橋區門牌，且距離高檔的新板特區不遠，房價隨之走揚，區域行情已來到5字頭，相比新北市房價他區為高，指標新案還能高出3成行情，同區還有新美齊新案看齊，皆將再推升此區房價，顯然位置對了，舊不舊沒關係。
陳炳辰說，改朝換代下各城市多有新市區興起，惟舊城區畢竟非偏遠外圍地域，常能與新興市區連結成同一生活圈，房價相比蛋黃區低，也彰顯宜居的CP值，要是有新建案拓展至知名舊城區，勢必提升區域房產價值，亦為地貌注入新血。
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