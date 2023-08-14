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舊城區新建案vs老屋價差多大？新竹城隍廟周邊價差136%　全台之冠

▲舊城區新建案與老屋價差有多大？專家調查發現，新竹城隍廟舊城區新舊屋價差高達136%，居全台之冠。圖為新竹百年城隍廟。（圖／NOWnews保庇網資料照）
▲舊城區新建案與老屋價差有多大？專家調查發現，新竹城隍廟舊城區新舊屋價差高達136%，居全台之冠。圖為新竹百年城隍廟。（圖／NOWnews保庇網資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

舊城區新建案與老屋房價差距大，統計北中南5大亮點舊城區高價指標案單價行情，以新竹城隍廟周邊與新案「利晉曙光」價差最大，幅度達136.4%，台中車站一帶與新案「浩瀚湖濱城」價差達126.2%居次，而差距最小的是新北府中舊城區，高價新案「永雄卓閱」與區域行情落差僅30.1%。

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全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，新竹市城隍廟附近、台中市車站一帶，以及台北市大稻埕的舊市區，區域房市皆以屋齡較高的中古屋為主，整體行情不比新開發地帶的竹科概念區塊，或是台中市屯區的重劃區，和台北市大安、信義區等新案水準。

▲北市大同區雙子星與西區門戶計畫帶動，大稻埕舊城區周邊老屋與指標新案「宏國大道城」房價高94.2%。
▲北市大同區雙子星與西區門戶計畫帶動，大稻埕舊城區周邊老屋與指標新案「宏國大道城」房價高94.2%。
但其實舊城區居住上的採買飲食、交通便利性強，近年搭上房市熱潮，新竹舊城區還有竹科外溢房市效益，台中東區與中區則有新式商場、車站改造，台北市大同區亦沾光雙子星與西區門戶計畫，推出新案便能翻轉老舊形象，更增宜居特性，再做高價宅規劃，如這幾區有昌傑、名軒、弘千等高價新案，相互拉抬價碼，身價遂與在地老屋劃清界線。

高雄市左營區也以舊聞名。陳炳辰指出，因為巨蛋商圈、瑞豐夜市的帶動，果貿一帶舊城區新案已來到3字頭，與在地行情有6成價差，而以高雄新案來說，3字頭低無可低，後續當地逐步往4字頭走，與舊城價碼說再見。

▲北中南5大亮點舊城區高價指標案單價行情。（圖／全球居不動產提供）
▲北中南5大亮點舊城區高價指標案單價行情。（圖／全球居不動產提供）
值得注意的是，新北市舊城區的舊板橋車站、如今的捷運府中站附近，本身所屬蛋黃區板橋區門牌，且距離高檔的新板特區不遠，房價隨之走揚，區域行情已來到5字頭，相比新北市房價他區為高，指標新案還能高出3成行情，同區還有新美齊新案看齊，皆將再推升此區房價，顯然位置對了，舊不舊沒關係。

陳炳辰說，改朝換代下各城市多有新市區興起，惟舊城區畢竟非偏遠外圍地域，常能與新興市區連結成同一生活圈，房價相比蛋黃區低，也彰顯宜居的CP值，要是有新建案拓展至知名舊城區，勢必提升區域房產價值，亦為地貌注入新血。

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