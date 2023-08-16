工程師買不起新竹房！「寧花1.5小時通勤」　讚台中買房這點完勝

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他計畫新家買在台中西屯74線附近，通勤模式採買高鐵月票坐到新竹，另放一台機車往返竹北上班，但估計一天要花1個半小時通勤，就怕長期磨耗體力與精神，便求問過來人建議。
文章曝光後，引發兩派討論，勸退一方認為通勤1.5小時對體力耗損大，也浪費時間，建議「先在台中租房子，試看看每天通勤半年，如果可以接受再買」。認同一方都認為，台中西屯生活機能真的屌打新竹，也真有台中新竹通勤前輩說「新竹機能0分，下班不知道幹嘛」。
對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰直言，「這是很不好的規劃」，認為台中到新竹距離太遠，超過1小時的通勤會影響到下班後的社交生活，要是又遇到加班，影響會更大。
陳炳辰指出，台中西屯生活機能確實不錯，平均房價約4字頭，若和竹北高價7字頭的新建案相比，房價確實相對便宜不少，但事實上在新竹市也有很多4字頭的房子，甚至「新古屋也可能找得到4字頭」，若要更大、更新、住得更好的，也可往新竹外圍找，建議原PO再好好思量。
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