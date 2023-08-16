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工程師買不起新竹房！「寧花1.5小時通勤」　讚台中買房這點完勝

▲一名竹科工程師透露新竹房價太貴買不起，計畫在台中西屯買房，每天再花1.5小時通勤到竹北上班。（圖／NOWnews資料照）
▲一名竹科工程師透露新竹房價太貴買不起，計畫在台中西屯買房，每天再花1.5小時通勤到竹北上班。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

竹科一名IC產業工程師透露，他因買不起新竹房子，計畫在台中西屯買房，每天再花1.5小時通勤到竹北上班，詢問是否有人和他一樣台中新竹通勤。文章曝光後引發網友討論，不少人都大讚台中生活機能完勝新竹，就連新竹在地人也說「新竹住久了真的會得憂鬱症，不是開玩笑的」。不過，專家提醒，通勤時間超過1小時會影響社交生活，要謹慎思考。

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原PO在Dcard上發文「有人台中新竹通勤的嗎？」表示他從事IC產業，無奈在台中找不到相關職缺，於是到竹北上班，但考慮新竹房價太高買不起，加上「各方面機能也都輸台中」，於是萌生通勤的想法。

▲高鐵台中到新竹月票，30天10回為2905元。（圖／Klook提供）
▲高鐵台中到新竹月票，30天10回為2905元。（圖／Klook提供）
他計畫新家買在台中西屯74線附近，通勤模式採買高鐵月票坐到新竹，另放一台機車往返竹北上班，但估計一天要花1個半小時通勤，就怕長期磨耗體力與精神，便求問過來人建議。

文章曝光後，引發兩派討論，勸退一方認為通勤1.5小時對體力耗損大，也浪費時間，建議「先在台中租房子，試看看每天通勤半年，如果可以接受再買」。認同一方都認為，台中西屯生活機能真的屌打新竹，也真有台中新竹通勤前輩說「新竹機能0分，下班不知道幹嘛」。

對此，全球居不動產情報室總監陳炳辰直言，「這是很不好的規劃」，認為台中到新竹距離太遠，超過1小時的通勤會影響到下班後的社交生活，要是又遇到加班，影響會更大。

陳炳辰指出，台中西屯生活機能確實不錯，平均房價約4字頭，若和竹北高價7字頭的新建案相比，房價確實相對便宜不少，但事實上在新竹市也有很多4字頭的房子，甚至「新古屋也可能找得到4字頭」，若要更大、更新、住得更好的，也可往新竹外圍找，建議原PO再好好思量。

▲不少人認為台中西屯生活機能完勝新竹。圖為西屯12期的7200坪文修公園，周圍聚集許多高級質感別墅。（圖／品牌提供）
▲不少人認為台中西屯生活機能完勝新竹。圖為西屯12期的7200坪文修公園，周圍聚集許多高級質感別墅。（圖／品牌提供）
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