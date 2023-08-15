體壇放大鏡／騎在沒有未來的路上要怎麼拚下去？自由車選手的悲哀

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根據國內亞運代表隊選手產生標準，公路賽必須在自由車公路亞錦賽取得前12名，但此規定難度很高，要在各國超過100名選手中脫穎而出，變數很大，且自由車公路賽需靠團隊合作，車手之間分工精細，有衝刺主力、水壺工、破風手等角色，若要全部達標，恐怕沒有人願意做苦力，也只會全軍覆沒。
中華民國自由車協會曾建議將亞運遴選辦法放寬，納入環台賽單站前10，或總成績前20名的選手，但最後未被採納。車協秘書長李開志坦言，「杭州亞運公路賽無法滿額參賽，至今仍是我心中最大遺憾。」
盧紹軒萬念俱灰 參加亞運這麼困難？
車手盧紹軒在今年的亞錦賽拿下第25名，且近年在環台賽成績優異，最後仍與生涯首度亞運會無緣，讓他萬念俱灰，可能提前退役。李開志說，「心中也很不捨，公路賽參賽選手破百人，盧紹軒成績大概在四分之一，其實很不容易，若以前12名為標準，難度太高；相較於場地賽每個項目大約18人參賽，拿下前4名取得資格，的確有討論的空間。」
資深教練私底下表示，中華隊在亞運自由車公路賽，從來沒有滿額參賽，本屆其實非常有機會，杜志濠和張誌盛本身就拿到計時賽和場地賽資格，只要再補進兩人，就能寫下歷史新頁，且以目前中華隊的實力，若湊滿4人出賽，要奪牌並非天方夜譚。
自由車公路賽絕非＂個人＂ 更重要的是＂團隊＂
亞、奧運自由車公路賽獎牌並非頒給單一國家，而是單一車手，台灣國光獎金也都只給予奪牌選手，但其實公路賽本質就是通力合作的項目，無論是國際三大自由車賽事環法、環義或環西，還是各大UCI賽事，車隊都會將獎金平分，而非僅給予領騎杉得主。
騎在沒有未來的路上 要怎麼拚下去？
台灣自由車環境不佳，車手薪資偏低，往往要邊工作邊練車，國內也僅有96聯賽苦撐，且選手苦無舞台發揮，讓基層選手看不到未來，斷層越來越嚴重，若連國內訂定的亞、奧運參賽資格都如此狹隘，選手只會更喪志，沒有未來的失落感，要如何繼續騎下去?
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