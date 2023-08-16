信義控永慶偕好房網抹黑　法院判賠300萬元！公開永慶好房網關係

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且永慶房屋大多數股份是由泰全投資股份有限公司、永泰投資股份有限公司、福正投資股份有限公司、正運投資股份有限公司、慶運投資股份有限公司、慶泰投資股份有限公司持有，這些投資公司的法定代理人均為孫慶餘或林淑貞。
台北地院因此認定，實質控制永慶房屋者為孫慶餘及林淑貞夫婦，好房公司又與永慶房屋關係密切，永慶房屋與信義房屋具競爭關係，卻由好房網散布不實訊息攻擊信義房屋，侵害信義房屋的名譽權、信用權或商譽，已違反《公平交易法》第24條「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事」規定。
信義房屋指控，永慶房屋由好房網發出七則有關信義房屋的不實訊息，再附加「#信任帶來被詐騙」「#黑心信義」等標籤，配合購買信義房屋關鍵字廣告，連結至好房網TV網路頻道散播，並加上「騙很大」等字，讓消費者在網路搜尋信義房屋時就會連結到不實訊息。
法官認定，好房網對信義房屋的指控，有些事件只有做部分查證；有些事件則完全引用其他媒體的報導內容，再散布對信義房屋負面的標題、廣告、圖片、標籤、摘要等，並沒有進行合理查證及平衡報導，對這部分好房公司，及筆名林志文的好房網總編輯楊欽亮，應連帶賠償信義房屋300萬元。
判決指出，信義房屋與永慶房屋是競爭對手，永慶房屋與好房網的行為，是足以影響交易秩序的欺罔或顯失公平行為，已違反《公平交易法》，因此判好房公司及永慶房屋須登報澄清此案，並不能再購買信義房屋的關鍵字廣告，全案仍可上訴。
對此，好房公司回應，公司為獨立經營的媒體業，均恪守新聞倫理，報導皆力盡查證與平衡義務，對於一審判決至感遺憾，已提上訴。
永慶房屋也強調與好房公司為各自獨立經營的不同法人，互不隸屬，認為一審判決禁止投放競品關鍵字廣告，對營業自由及言論自由限制，已違憲法比例原則，將提出上訴。
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