6、7月電費來了！她淚收1萬3帳單　揭吊隱式冷氣「這問題」吹不涼

我是廣告 請繼續往下閱讀
她痛定思痛請來冷氣師傅測試，發現「吊隱式冷氣」要開到23度才覺得涼，原因出在「感溫器位置不在臥室，所以在睡覺時才沒辦法感覺到冷氣」，目前師傅將機台重設並加大風量，但如果要根治的話，「得裝裝線控溫度面板」。
網友紛紛給建議，「要不要試試看循環扇，擺對位置，可以讓妳冷氣少走兩步路」、「有其他高耗電的電器嗎？要不要檢查誰短路」。也有人分享同級1萬2千多元電費單，直呼「跟我家一樣欸，冷氣也沒吹24小時，開30度加電扇就很涼，不懂為什麼電費高」。
《PRO 360達人網》曾分享，點出吊隱式冷氣最大的優點是本體隱藏在天花板中，比一般的分離式冷氣更可以讓室內空間風格趨於一致，且出風口為線形設計，可以配合天花板的設計分配在不同位置，讓冷氣平均吹向空間中的各個角落。
至於缺點的部分，吊隱式冷氣在施工、維修、清潔保養較不方便；因安裝在天花板間，會降低屋高；施工價格較高。而安裝要特別注意天花高度，避免影響機體排水，冷氣出風口與迴風口要保持一定距離，也要預留維修孔，方便日後清潔與維修。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。