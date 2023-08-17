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6、7月電費來了！她淚收1萬3帳單　揭吊隱式冷氣「這問題」吹不涼

▲女網友與弟弟同住一層，日前收到6、7月電費帳單竟高達1萬3742元，她指因屋內裝吊隱式冷氣，感溫器在主機上方，開25度但體感27度，因此都開23度，才導致電費破萬元。（示意圖／翻攝PRO 360達人網）
▲女網友與弟弟同住一層，日前收到6、7月電費帳單竟高達1萬3742元，她指因屋內裝吊隱式冷氣，感溫器在主機上方，開25度但體感27度，因此都開23度，才導致電費破萬元。（示意圖／翻攝PRO 360達人網）

記者徐銘穗/綜合報導

你家6、7月電費帳單要繳多少呢？一名女網友與弟弟同住一層，她哭說收到最新電費帳單，費用竟高達1萬3742元，指控禍首是「吊隱式冷氣」，因感溫器在主機上方，每天得開23度才能感受到涼意。電費爆增引發討論，虧說「養隻皮卡丘」、「用愛發電」。

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原PO在DCard貼出6、7月電費單，金額高達1萬3742元，讓她欲哭無淚哀喊「電費這回事...身為社畜aka米蟲！」她家裡安裝分層電表，姊弟倆住同層共用，電費是是其他2個電表總和的兩倍，平時冷氣要調很低溫就會感到有涼，開25度但體感溫度是27度，因此長期都設定23度，才導致電費破萬元。

▲6、7月電費帳單竟高達1萬3742元，讓女網友十分後悔冷氣開23度。（圖／翻攝Dcard）
▲6、7月電費帳單竟高達1萬3742元，讓女網友十分後悔冷氣開23度。（圖／翻攝Dcard）
她痛定思痛請來冷氣師傅測試，發現「吊隱式冷氣」要開到23度才覺得涼，原因出在「感溫器位置不在臥室，所以在睡覺時才沒辦法感覺到冷氣」，目前師傅將機台重設並加大風量，但如果要根治的話，「得裝裝線控溫度面板」。

網友紛紛給建議，「要不要試試看循環扇，擺對位置，可以讓妳冷氣少走兩步路」、「有其他高耗電的電器嗎？要不要檢查誰短路」。也有人分享同級1萬2千多元電費單，直呼「跟我家一樣欸，冷氣也沒吹24小時，開30度加電扇就很涼，不懂為什麼電費高」。

《PRO 360達人網》曾分享，點出吊隱式冷氣最大的優點是本體隱藏在天花板中，比一般的分離式冷氣更可以讓室內空間風格趨於一致，且出風口為線形設計，可以配合天花板的設計分配在不同位置，讓冷氣平均吹向空間中的各個角落。

至於缺點的部分，吊隱式冷氣在施工、維修、清潔保養較不方便；因安裝在天花板間，會降低屋高；施工價格較高。而安裝要特別注意天花高度，避免影響機體排水，冷氣出風口與迴風口要保持一定距離，也要預留維修孔，方便日後清潔與維修。

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