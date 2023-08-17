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山道猴子粉頭妹真人版找到了！啦啦隊Jessy苦笑發聲：我不是綠茶

▲啦啦隊女孩Jessy（左）被網友們點名，可以飾演「山道猴子」裡面的女主角粉頭妹（右），讓她哭笑不得，「我不是綠茶！」（圖／Jessy IG、Eric Duan YouTube）
▲啦啦隊女孩Jessy（左）被網友們點名，可以飾演「山道猴子」裡面的女主角粉頭妹（右），讓她哭笑不得，「我不是綠茶！」（圖／Jessy IG、Eric Duan YouTube）

記者詹鎰睿/綜合報導

爆紅的YouTube影片「山道猴子」因寫實地描述了台灣重機圈亂象，引發眾多網友共鳴，結果不到1個禮拜，上下兩集就湧入超過500萬人次觀看，大家都在敲碗真人版電影，就連藝人阮經天都深感興趣，願意出演男主角。繼超商妹人選由網紅晨晨獲得極大呼聲後，啦啦隊女孩Jessy也被點名適合粉頭妹，讓她哭笑不得，直呼：「我不是綠茶啦！」

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隸屬富邦啦啦隊Fubon Angels的成員Jessy，因外型神似日籍女星阿部瑪利亞而聞名，再加上多變的髮色風格，使她迅速成為隊上的人氣女孩。結果就有網友特別PO出一張「山道猴子」的角色人選對比圖，除了阮經天、晨晨，Jessy就被點名可以飾演第一女主角「粉頭妹」。

▲Jessy大方回應，粉頭妹的造型很像她之前穿過的衣服。（圖／Jessy IG）
▲Jessy大方回應，粉頭妹很像她之前的造型。（圖／Jessy IG）
原本不清楚狀況的Jessy，還在IG限時動態上求助，「這甚麼哏嗎，完全看不懂！」在得知是「山道猴子」的爆紅影片後，她還大方貼出一段過去神似粉頭妹造型的應援畫面，自嘲：「看到那張圖就發覺，我不是穿過很像的衣服嗎？頭髮也編一樣的...」最後還不忘強調，「但我不是綠茶！」

日前，藝人阮經天得知網友們紛紛敲碗，希望他可以出演「山道猴子」的真人版男主角後，就在IG上回應：「劇本好我一定演啊…」還附上3個大笑符號。結果網友們興奮狂喊，「男主角確定可接演！」不斷推敲其他角色真人版，像是晨晨、草爺、邰智源都在名單內，讓大家笑到不行。

▲▼網友希望真人版「山道猴子的一生」的演員角色。（圖 / Dcard）
▲網友希望真人版「山道猴子的一生」的演員角色，其中Jessy（中）就被點名飾演粉頭妹。（圖 / Dcard）
▲Jessy重新回鍋老東家，也讓許多球迷感到欣慰。（圖／翻攝Jessy IG）
▲因外型甜美神似阿部瑪利亞，讓Jessy人氣越來越火。（圖／Jessy IG）

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