山道猴子粉頭妹真人版找到了！啦啦隊Jessy苦笑發聲：我不是綠茶
爆紅的YouTube影片「山道猴子」因寫實地描述了台灣重機圈亂象，引發眾多網友共鳴，結果不到1個禮拜，上下兩集就湧入超過500萬人次觀看，大家都在敲碗真人版電影，就連藝人阮經天都深感興趣，願意出演男主角。繼超商妹人選由網紅晨晨獲得極大呼聲後，啦啦隊女孩Jessy也被點名適合粉頭妹，讓她哭笑不得，直呼：「我不是綠茶啦！」
記者詹鎰睿/綜合報導
隸屬富邦啦啦隊Fubon Angels的成員Jessy，因外型神似日籍女星阿部瑪利亞而聞名，再加上多變的髮色風格，使她迅速成為隊上的人氣女孩。結果就有網友特別PO出一張「山道猴子」的角色人選對比圖，除了阮經天、晨晨，Jessy就被點名可以飾演第一女主角「粉頭妹」。
原本不清楚狀況的Jessy，還在IG限時動態上求助，「這甚麼哏嗎，完全看不懂！」在得知是「山道猴子」的爆紅影片後，她還大方貼出一段過去神似粉頭妹造型的應援畫面，自嘲：「看到那張圖就發覺，我不是穿過很像的衣服嗎？頭髮也編一樣的...」最後還不忘強調，「但我不是綠茶！」
日前，藝人阮經天得知網友們紛紛敲碗，希望他可以出演「山道猴子」的真人版男主角後，就在IG上回應：「劇本好我一定演啊…」還附上3個大笑符號。結果網友們興奮狂喊，「男主角確定可接演！」不斷推敲其他角色真人版，像是晨晨、草爺、邰智源都在名單內，讓大家笑到不行。