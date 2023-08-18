307「公車之王」沿線房市撿便宜　這路段房價凹陷！只要3字頭

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永慶房屋根據近一年實價登錄資料，統計307公車路線周遭房價最便宜的前五名路段。其中房價最親民的路段由中和區的員山路勝出，住宅單價38.1萬元，是307公車路線中唯一的3字頭。
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，員山路是中和地區開發相對較早的區域，區域內可開發素地不多，多為中古屋，因此房價相對周邊路段便宜；但周遭生活機能完整，傳統市場、生鮮超市一應俱全，也有員山公園、嘉穗公園等綠地，是預算有限的民眾，可以選擇的實惠購屋區段之一。
景平路段除有307公車外 還鄰近捷運站
另外值得分享的是第四名景平路，是房價最低前五名中，唯一鄰近捷運站的路段。陳金萍分享，在307公車行經的景平路路段，周遭住宅平均單價為45.7萬元。房價不僅相對實惠，又鄰近環狀線的中和捷運站，一「車」可直達板橋、大坪林、西門町、台北車站、台北小巨蛋，交通可說是相當便利。
在生活機能上，該區域也相當完整。家樂福、好市多、燦坤等大型賣場就在捷運站附近，沿著景平路往南，枋寮傳統市場、中和綜合運動場、區公所、中和國小也在步行範圍之內。
除了現有的交通路網和生活機能外，正在興建中的捷運萬大線預計也將與中和站交會。未來通車後，此路段將有萬大線、環狀線以及「公車之王」307，交通便利程度再升級。不過，陳金萍提醒，萬大線距離完工仍有一段時間，施工過程中，交通陣痛勢必難免，有意購屋於此處的民眾，仍要根據自身住居需求審慎評估。
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