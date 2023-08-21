「側躺才睡得著」是警訊 2原因：身體發炎了！2招舒緩爽爽睡
仰睡、側睡、趴睡，睡覺姿勢怎麼舒服怎麼來，但要是你突然仰睡睡不著，只有側躺才能入睡，要小心這是身體可能發炎的警訊！物理治療師說明，仰睡感到不適有2原因，可能是背部肌肉發炎以及腰部懸空導致肌肉過度緊繃，不得已改採側睡，分享2方法快速舒緩。
記者徐銘穗/綜合報導
網友在PTT發問「仰睡無法入睡」，指出他不知從何開始只有側睡才能睡著，「不知道是身體還是心理有啥毛病？」問是否有人和他一樣。貼文引發共鳴，不少人也都和原PO一樣，仰睡難入眠，只有側睡才能睡著，不少人留言推測可能是睡眠呼吸中止症、骨頭有隱疾建議就醫。
物理治療師在臉書粉專「三個字 SunGuts」說明，正躺時會感覺痠痛，是因背部肌肉發炎腫脹，包括多裂肌、胸最長肌、髂肋肌、腰方肌，使得一躺下「就像壓到傷口」；同時因腰部懸空肌肉縮短沒有支撐，導致肌肉過度緊繃，上述2原因使得正躺難以入睡，只好側睡換得一夜好眠。
想要快速舒緩，SunGuts分享2方法，1是睡前伸展脊椎、放鬆肌肉，首先平躺在床上時雙手往上舉高，接著雙膝併攏彎曲，膝蓋左右轉動，反覆30到50下即可。第2個方法則是墊枕頭在膝蓋下，能改善腰部懸空。他提醒，千萬不要墊在腰下，會使腰部反折，肌肉發炎變得更嚴重。
哪種睡姿最好呢？職業體壇睡眠教練尼克．力特赫斯（Nick Littlehales）在著作《世界第一的R90高效睡眠法》中揭露，英國打鼾與睡眠呼吸停止協會（British Snoring and Sleep Apnoea Association）證實，相較於側睡，仰睡較容易打鼾或出現呼吸中止症。他也說，「側睡是我唯一推薦的睡眠姿勢」，建議如果你是右撇子就往左側睡，反之亦然。