勞動部職學再適應計畫 助中高齡新住民穩定就業

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在就服員沈秀珠的積極詢問下，發現德葳婚前曾在台灣擔任家庭護工、有照護相關職能，在搭配勞動部「職場學習再適應計畫」成功推介至嘉義縣私立民生護理之家擔任陪診員一職，且因認真、負責的態度期滿後獲得留用，目前已穩定就業近8個月，現在的她在工作上不僅笑口常開，還時常逗笑護理之家的阿公、阿嬤，更與不同國籍的移工同事成為好友，德葳滿懷感激地說，謝謝勞動部朴子就業中心積極的幫忙，讓遠嫁來台的她找到家的歸屬感。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，為協助失業者有機會重新回歸職場，雲嘉南分署積極推動「職場學習再適應計畫」，鼓勵雇主提供職場學習及就業機會，由勞動部補助雇主基本工資，以及用人單位行政管理及輔導費、補助期間最長為3個月，求職者若屬特定身分對象，經評估核可後，最長可延長補助至6個月。
劉邦棟強調，除「職場學習再適應計畫」外，勞動部為協助中高齡以上勞工順利就業，尚有許多就業促進措施，如補助雇主每人每月1.3萬元至1.5萬元獎助金的「僱用獎助措施」，及鼓勵企業繼續僱用高齡者最高補助25.8萬元的「繼續僱用高齡者補助」等，相關資訊可查詢雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)。