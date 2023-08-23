優惠僅9天！六福萬怡21坪大套房打4.3折 送烤鴨兩吃與2千元餐券
酷暑長假即將結束，該把握機會好好來一場高質感略帶奢華的旅行。不少飯店推出輕奢華住宿專案。有四鐵共構優點的台北六福萬怡酒店，即日起至8月31日，僅9天推出售價1萬2888元可入住原價3萬元的精緻套房一晚，約是4.3折享有21坪主臥大空間並含有兩客早餐與烤鴨兩吃，每日限量20間，且假日入住無需再加價。台北花園大酒店也是即日起至2024年1月31日止，推出輕奢寵愛套房住宿優惠，18坪~20坪的套房超值優惠3.2折起，最低為週日至週五每晚6888元起就能入住套房。
記者葉盛耀/綜合報導
台北六福萬怡酒店表示，此「夏日夢饗家」快閃住房專案，可入住21坪的精緻套房，含主臥空間，再加碼價值1496元的雙人自助早餐，還有價值2618元的創意粵菜靚皮烤鴨二吃，以及另贈「餐飲折價券2000元」1張。
若以1萬2888元來扣掉早餐與烤鴨、抵用券，等於每房每晚僅6774元，等於每人每晚花費3387元，就能享有21坪的主臥大空間及俯瞰南港城市山景，假日還不需加價。專案每日僅限量20間，且此惠專案不可累計萬豪旅享家房晚點數，也不可使用行政貴賓廳禮遇。
此外，台北花園大酒店也是即日起至2024年1月31日止，推出輕奢寵愛套房住宿優惠，18坪~20坪的套房超值優惠3.2折起，寬廣大器的「豪華套房」，週日至週五每晚6888元起，週六及連續假日每晚8888元起，位於最高樓層尊榮奢華的「花園套房」，週日至週五每晚9888元起，週六及連續假日每晚1萬1888元起，專案含有早餐，且預訂每房再加贈特選紅酒一瓶。