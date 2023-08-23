MLB／好大膽！賽揚名投Verlander叫教練滾開 事件原因曝光
MLB美國職棒大聯盟今(23)日休士頓太空人派出40歲賽揚強投Justin Verlander先發出戰波士頓紅襪，其中發生一件小插曲，Verlander表示PitchCom(投捕通訊裝置 )出現狀況並要求更換，而紅襪隊總教頭Alex Cora隨後上場對裁判抗議並念念有詞， 這也引起Verlander不滿，竟對 Alex說:「滾開!」
實習記者張維亨/綜合報導
本場賽事2局上， Verlander 似乎發現PitchCom出現問題，隨後對著休息室表示要求更換，而更換成新的之後， Verlander 又要求在換一次，這也引起紅襪總教頭 Alex Cora不滿， Alex 上場對裁判抗議 Verlander 只是想打亂打者節奏，嘴裡也對著 Verlander念念有詞， Verlander也不甘示弱地對 Alex說:「滾開!」
不過事後主播解釋，在PitchCom第一次更換後， Verlander第二次拿到的是西班牙語版本，所以才會再要求更換成英語版本，也因此才造成Alex Cora誤會引發這次事件。
本場比賽 Justin Verlander 主投6局無失分，飆9K，最終太空人7:2擊退紅襪，Verlander 也收下本季第9勝。