房市／婚前買房！房價上漲竟成「分手難題」

李嘉誠7折賣屋起反應！恆基地產降價55%參戰　香港房市：血流成河

▲李嘉誠出手7折賣屋後，恆基兆業地產也宣布，降價55%出清九龍灣商辦「創豪坊」9單位餘屋，結果也是火速賣光光。（圖／翻攝leasinghub.com）
▲李嘉誠出手7折賣屋後，恆基兆業地產也宣布，降價55%出清九龍灣商辦「創豪坊」9單位餘屋，結果也是火速賣光光。（圖／翻攝leasinghub.com）

記者徐銘穗/綜合報導

香港首富李嘉誠創辦的長江實業，先前以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，626戶不到12小時就完銷。與李嘉誠長實集團同為「香港4大家族」之一的恆基兆業地產也宣布，降價55%出清九龍灣商辦「創豪坊」9單位餘屋，結果也是火速賣光光。

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馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，所謂香港4大家族分別是長實集團的李嘉誠、新鴻基地產郭得勝、恆基兆業地產的李兆基，以及新世界發展鄭裕彤家族。

▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，8月12日銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
▲香港首富李嘉誠創辦的長江實業，以市場7折價格出售旗下位於香港九龍的新建案「親海駅II」，8月12日銷售現場人龍繞了一圈又一圈。（圖／翻攝香港買點樓臉書）
4大家族中，李嘉誠的長江實業率先發難，把新建案打7折出售，6天共收到逾3.8萬票，搶購626戶，超額認購逾59倍，讓香港房市出現多年未見的熱絡買氣。

何世昌說，繼李嘉誠之後，恆基地產宣布，旗下的九龍灣商辦案「創豪坊」剩下的9單位餘屋，總成交價為降至約441.4萬至532.6萬港幣（約新台幣1818.5萬至2194.3萬元），折合呎價為5391元至5841港幣（約新台幣2.2萬至2.4萬元），降幅高達55%，因降幅極大加上租金投報率約4.7%，餘屋已經賣光。

他指出，上述降幅是以今年降價前售價計算，如以2017年「創豪坊」首次銷售，呎價從7992至1萬7620港幣，當時最貴的單位為9樓3室，售價約1444.8萬港幣（約新台幣5.9億元），呎價為1萬7620港幣（約新台幣7萬3000元）。換算最高呎價降幅約達77%。

▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，謝金河皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。（圖／翻攝謝金河臉書）
▲香港首富李嘉誠打7折賣新房，謝金河皺眉揭背後隱憂，「可能是香港房市長期跌勢的開端」。（圖／翻攝謝金河臉書）
何世昌也點出，受到長實與恆地連環降價影響，香港中古屋價格也出現崩壞，愈來愈多中古屋主放棄堅守的價格，出現多起中古屋降價10％至20％才順利成交。他分析，從市場上來看，雖然房價降價幅度擴大，但買氣快速回升，顯示買方願意進場摸底承接，認為香港房價觸底時機值得關注。

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