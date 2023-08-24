李嘉誠7折賣屋起反應！恆基地產降價55%參戰　香港房市：血流成河

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4大家族中，李嘉誠的長江實業率先發難，把新建案打7折出售，6天共收到逾3.8萬票，搶購626戶，超額認購逾59倍，讓香港房市出現多年未見的熱絡買氣。
何世昌說，繼李嘉誠之後，恆基地產宣布，旗下的九龍灣商辦案「創豪坊」剩下的9單位餘屋，總成交價為降至約441.4萬至532.6萬港幣（約新台幣1818.5萬至2194.3萬元），折合呎價為5391元至5841港幣（約新台幣2.2萬至2.4萬元），降幅高達55%，因降幅極大加上租金投報率約4.7%，餘屋已經賣光。
他指出，上述降幅是以今年降價前售價計算，如以2017年「創豪坊」首次銷售，呎價從7992至1萬7620港幣，當時最貴的單位為9樓3室，售價約1444.8萬港幣（約新台幣5.9億元），呎價為1萬7620港幣（約新台幣7萬3000元）。換算最高呎價降幅約達77%。
何世昌也點出，受到長實與恆地連環降價影響，香港中古屋價格也出現崩壞，愈來愈多中古屋主放棄堅守的價格，出現多起中古屋降價10％至20％才順利成交。他分析，從市場上來看，雖然房價降價幅度擴大，但買氣快速回升，顯示買方願意進場摸底承接，認為香港房價觸底時機值得關注。
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