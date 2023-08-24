創新樂活，宏佳騰發表Ai-2 Gather曠野綠特仕版

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Ai-2 Gather採用前1後2的輪胎配置，獨特的三點一面設計，不僅使行駛時的重心更加穩定，更賦予卓越轉向能力及靈活性，無論是城市商務運行，抑或野外出遊的露營載物，都能得心應手。其獨特的後雙輪傳動系統，確保外送人員在運送過程中可以平穩行駛、騎士在山中也能盡情探險，再加上手輕拉即可停穩的省立駐車拉桿，即便是在崎嶇的山徑小路，駐車時也能輕鬆維持極佳平衡，無需擔心路面顛簸，且便利度滿分，精心設計的車身符合一般機車格尺寸，讓消費者在市區停車零煩惱。
全新Ai-2 Gather曠野綠特仕版，除保留原有卓越的實務性能外，以墨綠色混搭迷彩風格的外觀呈現，騎士在日常穿梭都會叢林時更能展現個人風格，而獨特的三輪配置，不管是遠征或出遊，Ai-2 Gather的多元用途也為騎乘者帶來更大的安心與信心。搭配個性新色上市，同步推出全新選配精品「Ai-2 Gather 專用造型風鏡」，有效隔絕風阻，提供更好的視野，同時為騎士風格升級，迎風奔馳時也要安心舒適。
Ai-2 Gather擁有前後置物及腳踏空間寬敞化的設計，將負載容量極致升級，包括46公分加寬的前腳踏區、52公分加寬的後置物儲存空間以及高度彈性的前置物儲存區，宏佳騰亦提供Ai-2 Gather專用鋁合金輕量化前置物籃、前/後置物架讓消費者自由選配，更能凸顯出遊和露營時展現出的強大載物能力。獨家配置的Class D頂規汽車等級頭燈，確保夜間行駛視野清晰。還有大螢幕LED高亮度幻彩儀表，大字體提供騎士更清晰的辨識度，為騎士提供更安全的駕馭樂趣，豐富了旅途的便利和舒適。
宏佳騰品牌發展部鍾亞成經理表示：「此次宏佳騰智慧電車重新詮釋Ai-2 Gather的跨領域魅力，結合商務實用性及個人風格，以曠野綠特仕版外型風格呈現，為商業用戶及一般消費者帶著來耳目一新的選擇，也為車主帶來更優質的騎乘體驗。」
延續品牌25週年年中慶優惠方案，即日起至8月31日止，凡購買三輪智慧電車Ai-2 Gather即可享有24個月Gogoro Network®電池資費$319元折抵優惠（價值$7,656元），月繳最低$0元起，另加贈專屬鋁合金輕量化前置物籃一組（價值1,700元），提升用車體驗；除優惠好禮外，還可再搭配信用卡30期0利率，限時優惠貼心為消費者減輕購車負擔，有興趣可盡速至鄰近宏佳騰智慧電車門市洽詢及預約試乘，即日起至全台宏佳騰智慧電車門市預約試乘並完成指定任務，即可獲贈限量專屬騎乘雨衣套組（含試車戀愛輕便雨衣與杜蕾斯好禮），活動只到9月15日 ，敬請把握機會。宏佳騰智慧電車全新推出的Ai-2 Gather曠野綠特仕版，展現產品多元風格，若欲知更多產品、活動資訊，請洽官網：https://ai.aeonmotor.com.tw/pages/2023-ai2-discount