▲ TOYOTA YARiS CROSS 預售起跑！72.5 萬起三車型編成

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YARiS CROSS延續TOYOTA SUV家族設計語彙，以4,310mm車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，更能擁有458 L後行李廂容積。
動力操控方面，YARiS CROSS搭載全新調校的1.5升Dual VVT-i引擎動力，迴轉半徑最小為5.2m。
主被動安全系統不缺席
YARiS CROSS標配6SRS氣囊及TOYOTA SAFETY SENSE安全系統註1，包含ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載BSM盲點偵測警示系統(潮玩版)、RCTA後方車側警示系統(潮玩版)等，最高搭載29項主、被動安全配備註2。
YARiS CROSS搭載多項配備，包含提供後座舒適乘坐體驗的後座空調出風口(酷動、潮玩版)、讓消費者可便利使用的後行李廂足踢感應式電動啓閉尾門(潮玩版)，以及標配支援Apple CarPlay與Android Auto連結的Drive+Link智能車載系統。
提供6種車色 歡迎消費者搶先預購
等級編成上，TOYOTA YARiS CROSS提供享樂、酷動、潮玩版共三等級以滿足不同消費者需求。車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。正式上市前將以預購價72.5萬元起接受顧客預先下訂(多退少不補)。相關資訊亦可上TOYOTA網站查詢：
https://www.toyota.com.tw/event/202308_YARISCROSS_preorder/
車型
YARiS CROSS
享樂版
酷動版
潮玩版
預購價
72.5萬
76.5萬
83.5萬
汰舊換新預購價 註3
67.5萬
71.5萬
78.5萬
註1：各項安全配備(含SRS氣囊及ASL自排防暴衝裝置等)作動均有條件限制，相關內容請洽各地經銷商，以瞭解車主使用手冊相關說明。實際道路行駛時，受車速、路況及天候等因素影響，駕駛仍須參考車主使用手冊之詳細內容，並於行駛時隨時掌握周遭狀況，以確保安全駕駛。
註2：29項主被動安全防護系統為YARiS CROSS潮玩版所搭載。
註3：汰舊換新預購價已扣除政府補助汰舊換新5萬元。有關政府汰舊換新退稅5萬之補助資格以主管機關審核為準，詳細適用範圍、對象與限制請參財政部官網。各等級實際售價將於上市後正式公告，多退少不補。
※新車上市後，敬邀已完成預購之顧客前往至各據點賞車，並與銷售顧問更新正式訂單。