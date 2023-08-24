飛韓國機票只要999元！易斯達航空復飛首爾：常年每班優惠免千元
喜歡旅遊的國人又有便宜機票可入手！易斯達航空今（24）日宣布復飛韓國首爾，將從9月2日「台北（松山）－首爾（金浦）」航線，啟航復飛每日一班，祭出驚喜促銷票價下殺999元，接下來11月「桃園－仁川」、12月「桃園－清州」也將陸續恢復，而且業者表示「未來將常年每班，都有驚喜促銷999元機票」。
記者蕭涵云/台北報導
易斯達航空受疫情影響，自2020年2月停飛台灣。疫後總算重啟復飛，將於9月2日開始，先恢復「台北（松山）－首爾（金浦）」黃金航線，每日一班、天天出發（含德威航空 Code Share 聯營航班），現已於官網開賣。慶祝復航祭出驚喜票價促銷，首爾單程最低只要999元（不含稅金）。
接下來易斯達航空也表示，將全力拓展台韓航線，預計11月「桃園－仁川」航線、12月「桃園－清州」航線，也將陸續恢復；最重要的是，業者喊出「未來將常年每班，都有驚喜促銷999元機票」承諾。並幫大家估算，優惠機票包含行李稅，大概單趟約2000元左右，來回則約4、5000元，應是相當有競爭力。
業者表示，疫情期間淘汰不少舊機型，現在又引進新機「737-8」，擁有飛機總數年底達10架、明年14架，已預計將達到17架陣容。業者更透露，新款機型燃料效率非常高，可望節省不少的成本，直說「這樣我們票價就可以再降低」。
另外，台灣虎航也針對韓國航線推出「預約秋日韓國慢旅」限時優惠，自今(24)日起的10:00開放搶票，僅至明(25)日的23:59，可預約到明年3月底的機票，最低票價為飛大邱，僅單程未稅價1499元起。
因應日本二三線城市深度旅遊趨勢正熱，燦星旅遊更攜手台灣虎航，繼「直飛高知」暑假賣破接近百分百後，又開航獨家包機「直飛秋田」，前往東北地區童話般的浪漫雪景，賞雪、探樹冰，爽吃秋田和牛、稻庭烏龍麵等在地美食，12月起免轉機。更祭出早鳥優惠，最多送10000元旅遊金可扣抵當團團費。