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麥當勞高雄鳥松店房東又換人　2.12億刷新紀錄！建商轉手賺2600萬

▲高雄在地建商持有麥當勞鳥松店2年，今年6月2.12億元賣給台北女富豪，轉手賺2608萬元，蟬聯鳥松區最貴房地交易。（圖／台灣房屋提供）
▲高雄在地建商持有麥當勞鳥松店2年，今年6月2.12億元賣給台北女富豪，轉手賺2608萬元，蟬聯鳥松區最貴房地交易。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

高雄麥當勞鳥松店的店面又易主！位於鳥松區中正路上的麥當勞鳥松店店面，才於2021年2月以總價1.86億元，由高雄在地建商「立崧建設」買下，當時就創下鳥松區史上最貴房地交易，如今建商加價約2608萬元轉手，根據內政部實價登錄最新揭露，今年6月由台北一名女買家，以總價2.12億元入主當新房東，也讓該透店蟬聯鳥松區史上最貴透店王，以成交總價換算地價，每坪土地成交單價約57萬元，同樣榮登鳥松區最貴地王。

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台灣房屋仁武7+1工商加盟店店長黃明智表示，此間透天店面樓高2層，屋齡26年，建物面積142.71坪，佔地372.68坪，坐落的中正路段，為通往仁武、鳳山、大寮及三民區的中心點，人流車流旺盛、生活機能佳，且未來區段擁有捷運黃線紅利，整體地段與商業發展後勢看好，同時店面擁有連鎖品牌當金雞母，粗估租金投報率雖不到2%，但長約收租效益穩定，加上該地段頗具長遠增值性，都讓此物件更有創價優勢。

▲2023年全台建商售地交易紀錄，由南到北排序。（圖／台灣房屋提供）
▲2023年全台建商售地交易紀錄，由南到北排序。（圖／台灣房屋提供）
黃明智指出，不動產持有期間逾2年未超過5年，會被課以房地合一稅35%，加上交易過戶相關的費用，粗估僅小賺出場，應非原持有人的置產計劃。由於近期受央行選擇性信用管制，調降購地貸款成數等措施影響，建商推案資金壓力增加，高雄市場就陸續有不少建商，積極重整手上資產，推估這也是讓該建商選擇獲利了結的原因之一，換取現金入袋為安。

政策抑制開發動能  建商賣地調整布局
事實上，今年市場上也有不少建商將持有土地或建物出售的案例，像是高雄谷樹建設與祿陽建設，今年6月就各以1.85億元及1.46億元，出售位於高雄仁武區後港東段的住宅用地，而兩筆交易皆由三地開發接手。另外，遠雄建設今年8月及1月，分別處分包含位於台中市北屯區愛子幼兒園北屯總校，以及新北市新莊區副都心段一小段等多筆房地，合計總價約51.66億元；華友聯開發今年6~7月，同樣接連處分位於桃園市楊梅區上田段的多筆工業地，目前累計已售出逾萬坪土地，合計總價約12.74億元。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，建商適度調整房地資產，豐沛資金，以利為其他投資標的做佈局，為業界常態性作法，不過今年平均地權條例修法正式上路，禁止預售屋換約轉售，大幅影響預售市場量能，加上缺工缺料問題持續，同時受央行信用管制措施，調降購地貸款成數，還有18個月內開發的限制，建商層層增壓下，為了降低資金周轉與開發回收風險，近來甚至也有不少是帶建照出售的交易，重整閒置資產，也成為建商可觀的業外獲利來源。

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