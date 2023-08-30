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ESG浪潮！商辦版「陶朱隱園」　京華廣場層層種樹：7階段減碳排

▲總銷千億元的ESG頂級商辦「京華廣場」，號稱是商辦版陶朱隱園，19樓高玻璃帷幕建築層層種樹，預計2026年完工。（圖／鼎越開發提供）
▲總銷千億元的ESG頂級商辦「京華廣場」，號稱是商辦版陶朱隱園，19樓高玻璃帷幕建築層層種樹，預計2026年完工。（圖／鼎越開發提供）

記者徐銘穗/綜合報導

2050淨零排放！台灣最出名的ESG綠建築豪宅，當屬信義區豪宅「陶朱隱園」，種了超過2萬棵能吸碳的喬、灌木。而被稱「商辦版陶朱隱園」的京華廣場，19樓高玻璃帷幕建築、3米深超大陽台也是層層種樹，開發商今（30）解密京華廣場從設計到建材生產、營造等7階段減碳排措施，未來計劃取得「建築能效評估系統」第1+級，成為能效最高、最不耗能的台灣ESG建築先鋒。

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曾為全球最大球體建築「京華城購物中心」，2019年11月熄燈後，由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億餘元取得，改建為頂級辦公園區「京華廣場」，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，今年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。

▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，今年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，今年5月公開，總銷千億元、單價上看200萬至250萬元。（圖／記者徐銘穗攝）
同為威京ESG代表建築，京華廣場也和陶朱隱園一樣，到處種滿樹。鼎越開發執行副總張嘉文說，根據聯合國環境規劃署UNEP資料，全球建築業消耗40％地球能源、20％水資源、30％原材料、38％固體廢棄物，顯見只要能降低建築物碳排，對於全球溫室效應將有明顯改善，強調「當各產業才剛開始正視ESG之際，京華廣場早已先行一步。」

張嘉文指出，建築物碳排的計算，是從建材生產、運輸、營造、使用、維養、廢棄6階段生命週期的二氧化碳總排放量，若要確實減碳，從建築設計、營造施工就需要開始入手，否則很難有實質效果。

在6階段碳排計算下，京華廣場往前多走1步，從設計階段就導入BIM （Building Information Modeling）建築資訊模型，並善用虛實整合工法，預先以3D模擬建造整合各工項，以減少工程上無效率的浪費，執行建築全生命週期的應用，大幅減少施工期與碳排量來響應低碳排政策。

此外，目標取得建築能效評估系統 (BERS，Building Energy-Efficiency Rating System)第1+級，成為能效最高、最不耗能的建築，而未來將成立的科技物管的能源管理服務，結合5G和AIoT技術，詳實紀錄所有用戶的能耗及碳排量，進行相關數據資料的分析及預防性管理，在發現異常時即刻通知進駐企業，全方位替企業節省碳排相關費用，超前部署ESG國際相關政策。

▲「京華廣場」主打在3米深超大陽台上種樹與造景，可規劃為員工休憩空間。（圖／記者徐銘穗攝）
▲「京華廣場」主打在3米深超大陽台上種樹與造景，可規劃為員工休憩空間。（圖／記者徐銘穗攝）
張嘉文強調，不只歐盟發起碳關稅，美國也將在2024年徵收碳稅，「顯示這不只是一個環保議題，更是一個經濟議題」，Google、香奈兒等都以「永續發展」作為選商辦的指標，台灣企業要儘快跟上減碳政策並做出改變，而ESG商辦不僅符合趨勢，京華廣場更配置智慧物業來精算碳排量，企業可為減碳即時做出改變，更輕鬆節省相關成本。

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