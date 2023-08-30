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LaLaport台中只排第7！冠軍擁全球最大誠品　商圈天天有人買房

▲近年十大新開百貨賣場周遭房市哪區最熱？台中LaLaport只排第7名，冠軍由9/28將開幕的新店裕隆城奪下，其次是台北Diamond Towers。（圖／記者金武鳳攝）
▲近年十大新開百貨賣場周遭房市哪區最熱？台中LaLaport只排第7名，冠軍由9/28將開幕的新店裕隆城奪下，其次是台北Diamond Towers。（圖／記者金武鳳攝）

記者徐銘穗/綜合報導

百貨商場好買好逛，有消費便利性又有商業群聚效應，更有助區域整體發展。房仲業者據實價登錄資料，統計近二年全台十大新開幕或即將開幕的百貨商場，其周邊交易價量市況，發現話題度超高的台中三井LaLaport只排第7名，預計9月28日開幕的新店裕隆城、台北Diamond Towers分居冠亞軍，交易超火熱。

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新店裕隆城交易最熱　日均成交超過1件
觀察新店裕隆城周邊近一年房市交易量為369筆，相當於天天都有成交，交易十分熱絡！且裕隆城周邊交易量佔整個新店區交易量約21.7%，顯見新店裕隆城附近的房屋十分受到購屋族群的喜愛。

▲新店裕隆城將在9月28日開幕，最具亮點全球最大誠品將進駐，周遭房市日均成交超過1件。（圖／永慶房屋提供）
▲新店裕隆城將在9月28日開幕，最具亮點全球最大誠品將進駐，周遭房市日均成交超過1件。（圖／永慶房屋提供）
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新店裕隆城鄰近台北捷運松山新店線的大坪林站和七張站，交通十分便利，學校、日常採買一應俱全，加上新店寶高智慧園區坐落，大量就業人口進駐，帶動購屋需求，在新店裕隆城預計9月開幕後，將讓周邊生活機能更加分。

若從商場周邊交易量佔行政區的比例來觀察，LaLaport台中佔比最高，達42.5%，代表台中市東區的房市交易每2筆，就有將近1筆落在LaLaport台中商場附近。

陳金萍說明，LaLaport台中今年5月才正式開幕，為台中市東區糖廠湖濱生態園區的親子複合式購物中心，且鄰近台中火車站，交通十分便利，再加上周遭本來就有許多餐廳與商家聚集，生活機能良好，受到不少潛在的購屋族群青睞。

▲2022-2023全台新開幕百貨商場近一年房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
▲2022-2023全台新開幕百貨商場近一年房市價量表現。（圖／永慶房屋提供）
岡山樂購站前廣場　房價還有1字頭
若從房價來看，岡山樂購站前廣場周邊1字頭房價相當實惠，對於當地的小資族或新婚夫妻等購屋族群來說，購屋負擔相較於其他區域輕鬆。

陳金萍指出，岡山樂購站前廣場鄰近高雄捷運紅線南岡山站，擁有捷運優勢，在岡山樂購站前廣場開幕後，更強化周邊生活機能，帶動岡山生活圈發展，加上未來高雄捷運向北延伸至路竹計畫利多，以及科技大廠人才進駐，房市後市極具發展潛力。

她也補充，觀察全台百貨商場的設立，不僅吸引不少大型店家或餐廳進駐，強化周邊生活機能，若鄰近捷運或台鐵等軌道系統，交通便利性提升，將使周邊生活圈條件更具競爭力。有意購屋的民眾，不妨參考以下新開幕的百貨商場周邊，除了具備良好的居住品質外，不僅房價保值甚至還有增值空間，值得期待。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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