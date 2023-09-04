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認房不認貸！北京人首日搶樓瘋到深夜　但第3天買房人流已腰斬

▲中國廣州、深圳、北京、上海實施「認房不認貸」，放寬首套房認定標準。北京在9月1日實施首日當晚爆搶樓潮，深夜還在買房。（圖／微博_深圳永高樓市）
▲中國廣州、深圳、北京、上海實施「認房不認貸」，放寬首套房認定標準。北京在9月1日實施首日當晚爆搶樓潮，深夜還在買房。（圖／微博_深圳永高樓市）

記者徐銘穗/綜合報導

中國為刺激房地產市場復甦，官方推行「認房不認貸」政策，繼廣州、深圳後，北京、上海也在9月1日跟進，放寬首套房認定標準，即減輕首付壓力。據悉，實施當晚，北京人搶樓到深夜，第2天朝陽區一預售案狂銷218戶，占總戶數22%，買家就怕之後房子會漲價。但百萬房產博主觀察，第3天人流已腰斬，直言「效果真的挺不如預期的」。

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「認房不認貸」簡而言之就是放款買第2套房的購買成本，和台灣現行的囤房稅2.0反其道而行。據北京1日發布的通知，北京市民指家庭（含貸款人、配偶及未成年子女）要貸款買房時，只要全員名下在北京沒房，不管你在他地有沒有房、是否已貸款購屋，都可享首套住房優惠政策。

▲北京「認房不認貸」上路後，傳不少建案已漲價。但鳳凰新聞指為不實內容。（圖／微博_新浪新聞）
▲北京「認房不認貸」上路後，傳不少建案已漲價。但鳳凰新聞指為不實內容。（圖／微博_新浪新聞）
證券日報指，以北京為例，過去第二套房首付比例大約落在60%-80%，「認房不認貸」上路後，改認定首套首付只需要35%-40%，房貸利率或從5.25%降至4.75%。舉例1000萬房，第二套房首付原最高要拿800萬元，如今改算首套首付最高只要400萬，相當減了一半、400萬的首付壓力。

不過，中國房地產網2日報導，就在北京公布政策當晚，石景山「越秀天玥」建案隨即表示，馬上收回折扣。中海地產在北京房山區開發的建案「中海澤西PARK」也宣布，項目價格全面調漲1％，還有地產商喊價格調漲5％。

▲北京「認房不認貸」上路後，傳不少建案已漲價。但鳳凰新聞指為不實內容。（圖／華夏時報）
▲北京「認房不認貸」上路後，傳不少建案已漲價。但鳳凰新聞指為不實內容。（圖／華夏時報）
鳳凰新聞昨（3）報導，認房不認貸政策出爐當晚，綠城沁園深夜12點半還有客戶，朝陽區的中建璞園選在9月2日公開，當天又是政付上路後第一個周末，一口氣就賣了218戶，「新政策上路都出來搶房，還有幾戶在路上」。但報導也強調「漲價傳聞不實」。

中國百萬房產博主「有事問彭叔」觀測，北京、上海跟進實施「認房不認貸」後，北京附近的天津，待售中古屋年初時有15.1萬套，認房不認貸後，現在已增至17.9萬元，「愈來愈多人賣天津房換到北京去」。但他觀察，發現宣布認房不認貸後，「當天晚上，真的爆了！房東電話快被打爆，第2天熱度還行，但第3天人流降了一半」，直言「效果真的挺不如預期的」。

▲中國百萬房產博主「有事問彭叔」觀測，北京實施「認房不認貸」第3天人流降了一半，直言「效果真的挺不如預期的」。（圖／微博_有事問彭叔+）
▲中國百萬房產博主「有事問彭叔」觀測，北京實施「認房不認貸」第3天人流降了一半，直言「效果真的挺不如預期的」。（圖／微博_有事問彭叔+）
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