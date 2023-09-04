認房不認貸！北京人首日搶樓瘋到深夜　但第3天買房人流已腰斬

我是廣告 請繼續往下閱讀
證券日報指，以北京為例，過去第二套房首付比例大約落在60%-80%，「認房不認貸」上路後，改認定首套首付只需要35%-40%，房貸利率或從5.25%降至4.75%。舉例1000萬房，第二套房首付原最高要拿800萬元，如今改算首套首付最高只要400萬，相當減了一半、400萬的首付壓力。
不過，中國房地產網2日報導，就在北京公布政策當晚，石景山「越秀天玥」建案隨即表示，馬上收回折扣。中海地產在北京房山區開發的建案「中海澤西PARK」也宣布，項目價格全面調漲1％，還有地產商喊價格調漲5％。
鳳凰新聞昨（3）報導，認房不認貸政策出爐當晚，綠城沁園深夜12點半還有客戶，朝陽區的中建璞園選在9月2日公開，當天又是政付上路後第一個周末，一口氣就賣了218戶，「新政策上路都出來搶房，還有幾戶在路上」。但報導也強調「漲價傳聞不實」。
中國百萬房產博主「有事問彭叔」觀測，北京、上海跟進實施「認房不認貸」後，北京附近的天津，待售中古屋年初時有15.1萬套，認房不認貸後，現在已增至17.9萬元，「愈來愈多人賣天津房換到北京去」。但他觀察，發現宣布認房不認貸後，「當天晚上，真的爆了！房東電話快被打爆，第2天熱度還行，但第3天人流降了一半」，直言「效果真的挺不如預期的」。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。