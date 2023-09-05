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3成使用者需就醫！青年免費心理諮商再加碼　即起添1.6萬名額

▲青年心理諮商服務額滿，今（5）日衛福部心健司宣布加碼免費心理諮商名額。（記者林志怡攝，2023.09.05）
▲青年心理諮商服務額滿，今（5）日衛福部心健司宣布加碼免費心理諮商名額。（記者林志怡攝，2023.09.05）

記者林志怡／台北報導

為因應年輕族群潛在的心理問題，衛福部從今（112）年8月1日起，提供15歲到30歲民眾、每人3次的心理諮商服務，但不到1個月就幾乎用光所有名額。今（5）日衛福部心健司舉行記者會表示，經評估決定加碼補助地方辦理相關措施，預計可再增加16,341人受惠、執行49,023人次諮商，明年也已規劃相關經費。

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衛福部年輕族群心理諮商服務上線時，原預計一年受惠人數可達1.8萬人，但相關措施上路僅2週就出現諮商所爆滿、名額幾乎用罄的情況，甚至有民眾因為名額不足，被取消原定預約，對此，衛福部發話，保證每位完成預約的民眾都能有3次諮商機會，才解決相關亂象。

衛福部次長李麗芬指出，年輕族群心理健康支持方案一推出就受到各界肯定，15至30歲年輕朋友們也非常踴躍使用相關方案與諮商服務，但也因此出現經費可能不足的情況，考量諮商服務不能斷、對有需求者應繼續提供服務，這次在年底前再投入7,843萬元，預計可增加服務人數1.6萬人。

心健司長陳亮妤則強調，相關諮商措施3大重點包括「鼓勵年輕族群求助」、「傳遞正確心理諮商訊息」、「篩選高風險個案」等，以因應年輕族群就醫不足、憂鬱症年輕化趨勢，並大家面對心理諮商議題，並轉介高風險個案使用精神醫療，因此鎖定自殺趨勢上升最快的15至30歲年齡層。

陳亮妤解釋，3次諮商是評估短期心理治療架構而定，以篩選高風險族群、協助釐清心理議題為目標，且每次諮商間隔時間不得超過1個月，目前簽約心理機構計383家，合作機構分佈以心理治療所、心理諮商所為主，醫院則主要承擔後續風險轉介重責大任。

針對目前相關諮商資源使用情況，陳亮妤說明，截至8月31日，相關諮商方案計服務5,702人、總計10,278人次，男女使用比約1:2.8、以女性為多，年齡層則多落在24至30歲，佔全體人數的70%，15至17歲青少年族群也佔有6.2%，全體使用族群中，經相關諮商機構評估、達轉介風險的民眾佔30%，約1710人。

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