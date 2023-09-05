3成使用者需就醫！青年免費心理諮商再加碼　即起添1.6萬名額

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衛福部次長李麗芬指出，年輕族群心理健康支持方案一推出就受到各界肯定，15至30歲年輕朋友們也非常踴躍使用相關方案與諮商服務，但也因此出現經費可能不足的情況，考量諮商服務不能斷、對有需求者應繼續提供服務，這次在年底前再投入7,843萬元，預計可增加服務人數1.6萬人。
心健司長陳亮妤則強調，相關諮商措施3大重點包括「鼓勵年輕族群求助」、「傳遞正確心理諮商訊息」、「篩選高風險個案」等，以因應年輕族群就醫不足、憂鬱症年輕化趨勢，並大家面對心理諮商議題，並轉介高風險個案使用精神醫療，因此鎖定自殺趨勢上升最快的15至30歲年齡層。
陳亮妤解釋，3次諮商是評估短期心理治療架構而定，以篩選高風險族群、協助釐清心理議題為目標，且每次諮商間隔時間不得超過1個月，目前簽約心理機構計383家，合作機構分佈以心理治療所、心理諮商所為主，醫院則主要承擔後續風險轉介重責大任。
針對目前相關諮商資源使用情況，陳亮妤說明，截至8月31日，相關諮商方案計服務5,702人、總計10,278人次，男女使用比約1:2.8、以女性為多，年齡層則多落在24至30歲，佔全體人數的70%，15至17歲青少年族群也佔有6.2%，全體使用族群中，經相關諮商機構評估、達轉介風險的民眾佔30%，約1710人。
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