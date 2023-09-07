資安公司揭三大上網NG習慣 過半數人離開電腦前不會鎖定螢幕
資安公司近日公布2023年消費者資安年度調查報告，調查指出消費者平均一天花6.2小時上網使用即時通訊軟體、收發電子郵件、網路購物等。同時也觀察到，三大NG的網路使用行為，包含在不同網站都使用同一組帳號密碼、沒有習慣會定期更換密碼、電腦使用中途要離開不會鎖定螢幕，不好使用習慣，可能會讓駭客有機可乘。
記者周淑萍/綜合報導
資安公司中華資安國際近日公布2023年消費者資安年度調查報告，根據調查結果，有超過7成5的受訪者不使用個資作為密碼，另有7成受訪者使用密碼外的第二驗證機制，顯見資安意識抬頭。但卻也發現了矛盾的使用習慣，超過半數受訪者不會注意造訪的網頁有無安全認證HTTPS，甚至有四分之一使用者即使看到安全警示訊息仍執意前往有風險的網頁(24.5%)，這些疏忽往往是駭客入侵的缺口。此外，逾6成受訪者使用免費防毒軟體，但免費防毒軟體可能置入廣告、蒐集客戶個資，也可能是惡意程式偽裝而成，導致勒索病毒，原本想防駭反而遭駭。
中華資安國際建議，在安裝軟體前，務必確認該軟體所需要的功能授權是否超出合理範圍，再決定是否安裝該軟體。例如，防毒軟體要求存取通訊錄，就可能是惡意程式偽裝，同時維持連良好了網路使用習慣，像是暫時離開電腦時應鎖定螢幕，連線公共Wi-Fi應確認安全性，不要用公共網路進行金融交易，且使用完畢應清除網站瀏覽紀錄和cookie的習慣等，才能妥善保護個資。