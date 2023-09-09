積極打照健康台灣！賴清德允諾：「三班護病比入法」一定要做

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賴清德表示，回想過去從醫時與護理師並肩作戰情況，和護理師感情非常非常深厚，在第一次決定參選國大代表時，有位很早就鼓勵他出來從政的護理師曾說：「如果賴醫師真的出來選的話，他要捐贈一個月薪水」，幾年後他投入選舉，該護理師真的捐了一個月薪水給他，不僅如此，成大醫院護理師的同仁，還穿著外套和護士服，到菜市場、街頭為他發文宣。
賴清德提到，目前國人平均餘命是81歲，但不健康年數約8點多年，換句話說每個人有10%時間是不健康的，但台灣要持續進步，國人平均壽命會越來越長，所以目標要讓「國人更健康、國家更強、世界擁抱台灣。」
賴清德拋出具體做法，第一、「要通過國民健康憲章」，未來國家提出硬體建設或推出各項政策，不能違反「國民健康憲章」，健康是最優先；第二、「改善醫療人員工作環境」，現行健保制度得到民眾非常高的滿意度，但都是醫療人員辛苦打下來的，為了更遠大目標，應該要改善工作環境，尤其現在缺醫師、缺護理師，大家都很辛苦，包含總會長、總顧問、總督導、陳時中都有向他表達「三班護病比」要入法，讓大醫院和一般醫院都要遵守。
賴清德指出，台灣國人健康第一殺手「癌症」，從民國70幾年起就是台灣人十大死因之首，他在2003年當立委時，提出《癌症防治法》，要求政府匡列預算做「預防、篩檢、治療、復健」等工作，陳時中部長任內也大力推動癌症篩檢，在2021年篩檢約400多萬人次，篩出了6至7萬名早期患者和1萬多名晚期病患，然而未來是精準醫療、智慧醫療、再生醫療年代，要運用科技，對癌症病人提供更好治療。
賴清德希望訂下目標，在2030年時，因為癌症死亡病人可以減少三分之一，這才是真的有心要做事。他強調，健康台灣的願景，據三大目標，每項具體作法都有每個計畫，執行時必然會帶動產業，例如生物科技、精準醫療、再生醫療、智慧醫療，產業會跟著出現，健康促進、健康產業、養生教育也會出現，所以「國人健康、國家自然就會強」、「產業興盛、國家經濟也會強」。
此外，賴清德出席「全國護理師賴清德後援會」後，接著出席「全國彰化旅外鄉親賴清德後援會成立大會」。賴清德表示，彰化鄉親的血中流有民主DNA，對台灣選舉的影響十分深遠，中台灣是每年總統大選的決勝點，「彰化如果贏，中台灣就贏」，他邀請彰化鄉親與民進黨候選人站在一起，手牽手、心連心為台灣共同打拚。