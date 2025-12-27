我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中洲際棒球場附近交通資訊一覽。（圖／台中市政府提供）

▲台中洲際棒球場附近轉乘資訊一覽。（圖／台中市政府提供）

2025年進入最後倒數5天！五迷期待已久的五月天《回到那一天》25 週年巡迴演唱會台中場，今（27）日正式在台中洲際棒球場登場！這站將一連舉辦6場，跨年陪粉絲嗨唱到明年，預計每場湧入逾2萬人次。為避免交通噩夢與入場卡關，《NOWNEWS今日新聞》特別整理看演唱會攻略，包含安檢規定、免費接駁車及交通管制資訊，出發前趕快筆記，看演唱會更順利。為了確保演唱會安全，台中市長盧秀燕日前已特別發出提醒，本次演唱會入場需經過安全檢查。請五迷特別注意，哨子和行李箱一律禁止攜帶入場。建議粉絲輕裝簡行，避免因安檢卡關錯過開場，也能讓進場動線更順暢。由於周邊停車位極為有限，台中市府強烈呼籲五迷多搭乘大眾運輸。主辦單位超貼心規劃了4條免費接駁車路線，下車後即可步行進場，包括高鐵台中站、秋紅谷、捷運松竹站、台鐵台中站（李芳艾美酒店對面）。還有給捷運族的小確幸，台中捷運特別在「高鐵台中站」、「市政府站」、「文心崇德站」及「松竹站」設置了五月天主題布置，粉絲可順道打卡。台中市府建議轉乘方式，可先到「捷運文心崇德站」下車，轉乘公車12、58、700路，或騎乘YouBike（約3公里）抵達會場，彈性避開車潮。為降低人車交織風險，新聞局宣布演唱會期間將實施嚴格交管，機車全面禁止停放人行道，警方將加強取締違規，提醒勿以身試法。一般場次包括12月27日、12月28日、1月1日、1月3日、1月4日，管制時間為當日14:00起至凌晨00:00。跨年場次12月31日，管制時間為當日16:00到隔日凌晨02:00。管制路段為四平路（環中路至四平路 568 巷）、洲際路、豐樂一街、洲際一街及崇德十九路，皆在管制範圍內。開車族也需注意，現場除立體停車場外，僅崇德路東側重劃區有路邊停車格，車位相當稀少，建議還是搭接駁車最保險。五月天演唱會向來以高規格製作聞名，此次《回到那一天》巡演更是再創巔峰。製作團隊匠心獨運的舞台美學，接連獲得French Design Awards、TITAN Innovation Award、A’ Design Award 等重量級獎項。Live Nation紐澳區執行總監 Mark Kneebone 在親臨現場觀賞後，都忍不住讚嘆：「這真是一場震撼的盛會！無論是燈光、製作、觀眾氛圍到歌曲編排，這是我這幾年來度過的最棒的夜晚之一。」延續今年在台北大巨蛋首秀的爆棚口碑，台中場將原汁原味呈現這套備受讚譽的視覺特效。最受粉絲津津樂道的裸視3D技術，將讓五月天成員彷彿打破螢幕框架、帥氣出鏡，營造出宛如伸手就能觸摸到的沈浸式體驗。此外，串場電影《兄弟萬歲》以笑中帶淚的劇情貫穿全場，帶領歌迷打開音樂的任意門，細數25年來與五月天共度的點滴，如同五月天與歌迷許下一起唱到80歲的承諾，邀請所有樂迷在台中洲際棒球場，一起活在最感動的那一天。