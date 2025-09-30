我是廣告 請繼續往下閱讀

▲五月天石頭（前）在今年8月北京演唱會上突向歌迷喊話，說他不知何時會撐不住，若缺席請原諒。（圖／摘自相信音樂臉書）

▲相信音樂臉書提及石頭將缺席超犀利趴舞台，五月天由四人版登場。（圖／翻攝自相信音樂臉書）

五月天今年10月4日、5日在高雄巨蛋的演出出現變數，向來以五人完整陣容現身的天團五月天，今（30）日相信音樂在臉書上貼出本屆卡司名單，同時提及團員石頭（石錦航）因個人因素缺席《超犀利趴14》，五月天將罕見地五缺一，將以四人版形式演出，消息一出歌迷立即表示理解，心疼喊話要他們口中的「石拔拔」石頭好好休息，等待年底跨年演唱會的時候再相見。五月天向來是超犀利趴演唱會的靈魂人物與重量級壓軸，過去幾乎從未以不完整的陣容登犀利趴，此次石頭因個人因素必須缺席，雖然官方並未透露石頭缺席的具體原因，但其餘四位成員，包括阿信、怪獸、瑪莎、冠佑仍將會如期站上舞台。其實五月天團員向來感情深厚，2024年石頭因運動傷害導致腰椎滑脫，不得不缺席2024年太原場演出，當時也是以四人陣容登台，相信四位成員也會帶著石頭的心一起演出超犀利趴。許多粉絲除了對五人無法全員到齊感到可惜外，但更多的是對石頭的關心與支持，網友留言表示，「沒關係，石拔好好休息，可能有人會給你做直播呢」、「這次5525演唱會巡迴演唱會真的都把五位哥哥操的太累了，辛苦您們了」、「石頭好好休息」、「石拔好好休息，我們跨年見」。事實上石頭需要休息似乎也有跡可循，今年五月天8月9日在北京鳥巢舉辦第100場《回到那一天》25週年巡迴演唱會，當時現場湧入大批歌迷一起歡慶，然而石頭在舞台上演出時，卻突然語帶哽咽地向粉絲道歉：「我不知道我的身體什麼時候會有承受不住的時候，如果有一天我缺席了，希望大家原諒。」石頭當時坦言，身為五月天的一份子，必須要有責任感，壓力也蠻大，需要保持健康在舞台上演出，但他也誠實面對身體可能撐不下去的現實，其實粉絲也都能理解，都希望石頭能好好休養，重返他所熱愛的舞台。