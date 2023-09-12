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北市危老6年核准869案！中山區最熱　專家：這項獎勵是關鍵

▲大直民宅倒塌引發民眾對老建物的安全疑慮，台北市6年來共核准869案危老重建，以中山區最熱，但近3年呈現下滑趨勢，專家指容積獎勵遞減是關鍵。（圖／台灣房屋提供）
▲大直民宅倒塌引發民眾對老建物的安全疑慮，台北市6年來共核准869案危老重建，以中山區最熱，但近3年呈現下滑趨勢，專家指容積獎勵遞減是關鍵。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

大直建案的重大施工鄰損事件，喚起民眾對老舊建物的安全疑慮，也讓危老重建話題再掀熱議。據台北市建管處資料，截至今年8月底，首都的危老重建核准案件數共869案，核准數量為全台各縣市之冠！北市各區當中，又以就是大直所屬的中山區，以128件居冠，而房價高貴的大安區，也以103件名列亞軍，士林區則以102件位居第三，而危老核准案最少的區域則是南港，六年來僅12筆。

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台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市開發早，住宅老舊的情況嚴峻，根據內政部不動產資訊平台統計，今年Q2台北市住宅平均屋齡高達37.8年，30年以上的老屋占比超過七成，且首都的新案選擇有限，單價又高，使得購屋族為了當天龍人，只能往老屋發展。

▲台北市危老重建核准件數前三名。（圖／台灣房屋提供）
▲台北市危老重建核准件數前三名。（圖／台灣房屋提供）
近年受惠於危老重建政策，台北市陸續有不少老舊建築翻新，由於老屋整合的時間與金錢成本都不俗，所以建商大多會選擇開發效益較佳的區段著手，因此房價高的區段，危老熱度通常比房價低的地區更旺盛，以核准案件數最多的中山、大安與士林來看，均為北市房價前段班，舊翻新後的身價翻倍，加上時程、規模等容積獎勵的多項誘因下，加速危老送件的意願。

相較於中山、大安核准案件數破百，東區門戶的南港區，只有12件危老案核准，危老發展較為低調。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，南港區是台北市開發較晚的區域，素地供給相對豐富，加上東區門戶計畫規劃不少公辦都更案，降低業者自行投入老屋整合的必要性，使南港的危老推動火力趨於保守。

危老重建量能    隨時程獎勵遞減
台灣房屋進一步觀察台北危老核准案件數的歷年走勢，發現2020年298件是核准量的高峰，之後三年逐年遞減。

陳定中表示，危老重建自2017年修法通過，祭出為期3年的10%時程獎勵，因此以2020年5月上旬為分水嶺，此前送件者，可享10%的時程容獎；此後送件者，時程獎勵逐年以8%、6%、4%、2%、1%的方式遞減，至2025年5月歸零，所以2020年便湧現一波搶拿10%容獎的大量送件潮，使該年的危老案件數大幅衝高，之後送件潮消退，量能也隨之減少。

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