大直受災戶「1坪換1坪」誘惑多大　專家試算增值220%！令人流口水

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基泰未對外說明「1坪換1坪」是換實坪還是虛坪（含公設），但在慰問金中夾帶的「合作興建意向書」中，在合建條件第一項「以假方舊建物一坪換回新建物一坪」後，出現手寫的「（室內）」字樣。
到底受災戶重建利益差多大？何世昌以近期大直街老公寓最新成交的38.33坪、總價2450萬這一戶作為基準，概估新大樓每坪單價為135萬元計算，了解增值幅度。
發現若重建條件為「換回含公設坪」的虛坪，且為原始合建「1坪換0.7坪」條件，則重建後房屋坪數約26.83坪，含車位總價約3922萬元；新房比舊屋總價增加約1472萬元，增值幅度約60％。倘若分回坪數調高到「1坪換1坪」，重建後房屋坪數是38.33坪，含車位總價上衝到約5475萬元，資產價格比舊房子翻了1.23倍。
接著，若是「換回實坪」的狀況，若分回條件是「1坪換0.7坪實坪」、且公設比35％的前提下，重建後房屋權狀總坪數約39.13坪，含車位總價為5583萬元，不僅比「1坪換1坪含公設坪」價值還高，總價值更比舊房子淨增3千餘萬元，增值幅度擴大到1.28倍。
至於「1坪換1坪實坪」狀況，重建後含公設總坪數約55.9坪，含車位總價高達7847萬元；與原本老公寓2450萬元相比，整整多出5000多萬元，價值翻了2.2倍，亦比「1坪換1坪含公設坪」多出2400多萬元。
不過，和世昌也提醒，雖然未來若走公辦都更，能否取得75%住戶同意仍是未定數，但從意向書文字來看，基泰「1坪換1坪」旁加上的（室內）為手寫，誰寫的並無簽名，誰來負責無從得知，要特別留意基泰的誠信度。
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