大直倒塌效應！北市80萬建物蓋在土壤液化潛勢區　輸入門牌就能查

大直受災戶「1坪換1坪」誘惑多大　專家試算增值220%！令人流口水

▲基泰建設新建案「基泰大直」施工不慎，釀隔壁公寓傾斜下沉，提「1坪換1坪」願為25受災戶重蓋。專家試算1坪換1坪，發現最高增值220%，千萬誘惑讓人口水直流。（圖／記者陳明中攝）
▲基泰建設新建案「基泰大直」施工不慎，釀隔壁公寓傾斜下沉，提「1坪換1坪」願為25受災戶重蓋。專家試算1坪換1坪，發現最高增值220%，千萬誘惑讓人口水直流。（圖／記者陳明中攝）

記者徐銘穗/綜合報導

基泰建設（2538）大直街新建案「基泰大直」因施工不慎，造成隔壁公寓傾斜下沉，基泰建設向25受災戶提出「1坪換1坪」合建條件，基泰總經理馮先勉稱「沒有一個公司可以如此負責地做」。馨傳不動產智庫執行長何世昌試算，發現若基泰1坪換1坪是「實坪」，房價增值220%，套入該公寓近期新成交房價2450萬推算，價差可能整整多出5000多萬元，「好到令人流口水」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
馮先勉先前在重訊記者會上提及，在「基泰大直」都更整合階段，此次25受災戶中先前有9成簽署合建同意書，後因少數不同意而告吹，當時基泰給的條件是「1坪換<0.7坪」，鄰損事件後，基泰「基於負責、賠償與補償的心理」，提出「1坪換1坪」條件，並說就是讓受災戶「他不要出錢，舊屋換新屋」。

▲泰建設向25受災戶提出「1坪換1坪」合建條件，基泰總經理馮先勉稱「沒有一個公司可以如此負責地做」。（圖／記者葉政勳攝）
▲泰建設向25受災戶提出「1坪換1坪」合建條件，基泰總經理馮先勉稱「沒有一個公司可以如此負責地做」。（圖／記者葉政勳攝）
基泰未對外說明「1坪換1坪」是換實坪還是虛坪（含公設），但在慰問金中夾帶的「合作興建意向書」中，在合建條件第一項「以假方舊建物一坪換回新建物一坪」後，出現手寫的「（室內）」字樣。

到底受災戶重建利益差多大？何世昌以近期大直街老公寓最新成交的38.33坪、總價2450萬這一戶作為基準，概估新大樓每坪單價為135萬元計算，了解增值幅度。

發現若重建條件為「換回含公設坪」的虛坪，且為原始合建「1坪換0.7坪」條件，則重建後房屋坪數約26.83坪，含車位總價約3922萬元；新房比舊屋總價增加約1472萬元，增值幅度約60％。倘若分回坪數調高到「1坪換1坪」，重建後房屋坪數是38.33坪，含車位總價上衝到約5475萬元，資產價格比舊房子翻了1.23倍。

▲大直受災戶老公寓重建「換含公設坪」（虛坪）狀況一覽。（圖／馨傳不動產智庫提供）
▲大直受災戶老公寓重建「換含公設坪」（虛坪，及權狀坪數），各條件價值計算一覽。（圖／馨傳不動產智庫提供）
接著，若是「換回實坪」的狀況，若分回條件是「1坪換0.7坪實坪」、且公設比35％的前提下，重建後房屋權狀總坪數約39.13坪，含車位總價為5583萬元，不僅比「1坪換1坪含公設坪」價值還高，總價值更比舊房子淨增3千餘萬元，增值幅度擴大到1.28倍。

至於「1坪換1坪實坪」狀況，重建後含公設總坪數約55.9坪，含車位總價高達7847萬元；與原本老公寓2450萬元相比，整整多出5000多萬元，價值翻了2.2倍，亦比「1坪換1坪含公設坪」多出2400多萬元。

▲大直受災戶老公寓重建「換實坪」各條件價值計算一覽。（圖／馨傳不動產智庫提供）
▲大直受災戶老公寓重建「換實坪」各條件價值計算一覽。（圖／馨傳不動產智庫提供）
不過，和世昌也提醒，雖然未來若走公辦都更，能否取得75%住戶同意仍是未定數，但從意向書文字來看，基泰「1坪換1坪」旁加上的（室內）為手寫，誰寫的並無簽名，誰來負責無從得知，要特別留意基泰的誠信度。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。


更多「北市大直民宅塌陷」相關新聞。

大直倒塌效應！北市80萬建物蓋在土壤液化潛勢區　輸入門牌就能查

大直民宅倒塌！房東「減租3000」求續住　實踐女大生：太可怕秒搬

大直倒塌民宅走「公辦都更」　專家：4年才能住！找基泰合建最快

如何買房／大直倒塌！「基泰大直」2承購戶想解約　最高恐賠900萬

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞