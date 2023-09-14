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北台灣有81建案叫「台大」　中正區7年社區收台大公函要求改名

▲台灣第一學府「台灣大學」是北台灣建案最愛用的大學名，累計至今年8月31日共有81社區建案名中有「台大」2字。（圖／翻攝台大臉書）
▲台灣第一學府「台灣大學」是北台灣建案最愛用的大學名，累計至今年8月31日共有81社區建案名中有「台大」2字。（圖／翻攝台大臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

台大是台灣最高學府，也是北台灣建商愛拿來當建案名Top 5大學榜中的第一名！據住展雜誌統計，從1995年1月1日至2023年8月31日止，北台灣共有81建案名中有「臺大」或「台大」。不過，台北羅斯福路上的社區「台大OPUS ONE」管委會，日前卻收到台大公函，認為侵害商標權，要求移去建物、招牌上「台大」2字。

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原PO日前在PTT發文「朋友住的社區台大OPUS ONE被台大要求改名」，貼出2頁台大公函，指台大已獲准註冊「台大」、「NTU」等商標權，「經本校使用於第42類不動產服務類別」，而「台大OPUS ONE」未經台大許可擅自使用並於2015年行銷，又不顧台大發函要求停用，2023年7月再發函「台大OPUS ONE」社區管委會，要求移去「台大」2字。

▲台大發函要求北市中正區的「台大OPUS ONE」，移去建物、招牌上的「台大」2字。（圖／翻攝PTT）
▲▼台大發函要求北市中正區的「台大OPUS ONE」，移去建物、招牌上的「台大」2字。（圖／翻攝PTT）
▲台大發函要求北市中正區的「台大OPUS ONE」，移去建物、招牌上的「台大」2字。（圖／翻攝PTT）
 
據悉，北台灣有81建案名中都有「台大」，北市有「探花台大」、「匯台大」，「台大舒曼」、「朗朗台大」，「台大榜首」、「台大緣」。永和區有「台大音悅河」、「台大御園」、「台大敦品」，桃園有「台大山莊」，新竹竹北有「台大666」、「台大映象」等。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，知名度高的大學院校，常成為建案取名素材，統計北台灣建案命名最愛用的公立大學，前五名依序是台灣大學、台灣師範大學、台北大學、政治大學及中興大學。

▲建案最愛用大學名Top 5。（圖／住展雜誌提供）
▲建案最愛用大學名Top 5。（圖／住展雜誌提供）
不過，成采錡提醒，社區或建案逕自以「台大」等相關字詞命名，恐涉及侵害台灣大學的商標權，日前已有社區收到台大公函，要求移除存有「台大」二字的社區招牌，消息傳出後，有業者緊急喊停推案計畫，修改建案名稱，導致預售屋備查、廣告文宣製作等流程都得重來。

▲台北大學是建案最愛用大學的第3名，建案主要分布在新北三峽和樹林。圖為三峽北大特區。（圖／住展雜誌提供）
▲台北大學是建案最愛用大學的第3名，建案主要分布在新北三峽和樹林。圖為三峽北大特區。（圖／住展雜誌提供）
建商最愛前5大學名，不在台北市的有台北大學與中興大學，分別位居第3與第5名。台北大學歷年出現約54個建案，主要分布於新北三峽和樹林，1997年三峽復興路「台北大學城」進場時，平均開價僅10.5萬元／坪，到了今年第二季，新推案「北大儛」平均開價已來到57萬元／坪，創北大特區新高。

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