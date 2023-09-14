北台灣有81建案叫「台大」　中正區7年社區收台大公函要求改名

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據悉，北台灣有81建案名中都有「台大」，北市有「探花台大」、「匯台大」，「台大舒曼」、「朗朗台大」，「台大榜首」、「台大緣」。永和區有「台大音悅河」、「台大御園」、「台大敦品」，桃園有「台大山莊」，新竹竹北有「台大666」、「台大映象」等。
住展雜誌企研室經理成采錡表示，知名度高的大學院校，常成為建案取名素材，統計北台灣建案命名最愛用的公立大學，前五名依序是台灣大學、台灣師範大學、台北大學、政治大學及中興大學。
不過，成采錡提醒，社區或建案逕自以「台大」等相關字詞命名，恐涉及侵害台灣大學的商標權，日前已有社區收到台大公函，要求移除存有「台大」二字的社區招牌，消息傳出後，有業者緊急喊停推案計畫，修改建案名稱，導致預售屋備查、廣告文宣製作等流程都得重來。
建商最愛前5大學名，不在台北市的有台北大學與中興大學，分別位居第3與第5名。台北大學歷年出現約54個建案，主要分布於新北三峽和樹林，1997年三峽復興路「台北大學城」進場時，平均開價僅10.5萬元／坪，到了今年第二季，新推案「北大儛」平均開價已來到57萬元／坪，創北大特區新高。
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