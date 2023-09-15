久坐族當心！痔瘡上身超尷尬 「3要2不要」搶救肛門健康
現代上班族幾乎整天都在座位上度過，不小心連痔瘡來報到，嚴重者光坐上椅子都痛到受不了。奇美醫院大腸直腸外科主治醫師黃亘毅指出，長時間久坐、久站、缺乏運動都會提高痔瘡風險，補充充足水分、攝取高纖維食物、養成良好生活習慣，並避免刺激性食物、不過度清潔肛門，才能常保健康。
記者林志怡／台北報導
痔瘡是相當常見的疾病，甚至有「十人九痔」一說。黃亘毅說，痔瘡依據發生部位不同，以「肛門齒狀線」為界，分為「內痔」及「外痔」；內痔因有腸黏膜成分，較易出血、脫垂；而外痔則有皮膚成分，較常出現癢、腫、痛、發炎等症狀。
黃亘毅強調，痔瘡處理不當恐造成生活品質降低，患者坐姿、行走、站立時，都可能產生腫脹疼痛感，但傳統痔瘡手術也常造成巨大的疼痛，術後排便的撕裂感更令人難以忍受，近年來也出現微創手術作法，如雷射痔瘡消融術等，在肛門旁開一道0.2公分的小傷口即可，術後疼痛感更低、恢復時間也較短。
不過，想避免痔瘡帶來的疼痛，還是要從日常生活做起。黃亘毅指出，做完手術後痔瘡復發率低，但保養至關重要，仍要維持好的生活習慣，攝取足夠的水分和纖維質，多運動，養成良好排便習慣，避免刺激性食物及過度清潔和用力擦拭肛門，才能提高治療成效、徹底解決痔瘡的煩惱。