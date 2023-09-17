今年美加來台旅客逾32.5萬人！觀光署赴北美、以「食」力行銷台灣

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依據交通部觀光署統計，今年1至7月美國及加拿大來台旅客累計超過32.5萬人次，恢復率達2019年同期的7.5成左右，為歐美紐澳市場來台人次最多且恢復最良好的地區。
另桃園國際機場公司指出，北美航線運量在今年8月已達疫前8成左右，且來自美國8個機場的轉機客，佔桃機轉機客來源8成以上，每年有約75萬人次來自美國的轉機客。
為此龐大潛力客源，觀光署特別組成台灣觀光國家隊共赴北美推廣，期促成商務合作契機，鼓勵北美業者包裝台灣旅遊行程產品，吸引更多旅客來台觀光。
觀光署指出，本次活動亮點之一的台灣廚藝教室，邀請擅長客家料理的廚師Jin於現場教學客家麻糬「牛汶水」；音樂米創意產銷企業社的少年阿公—方子維則帶領業者調製「養生草藥茶包」。
此外，連年入選亞洲50大酒吧的Bar Mood Taipei也受邀以台灣菸酒玉山威士忌為基底設計了融合台灣紅心芭樂及炭焙烏龍茶的特色調酒，希望藉由品嘗美味道地的台灣料理，讓當地業者認識寶島精采多元的文化特色。
台灣代表團此行也安排商務洽談，分享最新的台灣觀光資訊及旅遊產品內容，另提供豐富抽獎品，包含中華航空、長榮航空及星宇航空贊助多張台灣—北美來回機票，期美加業者來台踩線，進而將台灣旅遊產品推薦給當地民眾，促進雙邊互訪旅客持續成長。