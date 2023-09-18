南部蛋白區新華廈有「陽台落塵區」　人妻好心動！1原因含淚退訂

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但房子位在鳥不生蛋區、生活機能差，離學區約10到15分鐘路程，長輩也嫌棄地點不好、南部華廈沒價值。人妻焦急問說：「是該選擇好的地點好、格局小、但很貴，還是地點不好、格局好、價格承擔的起的？」
貼文曝光後，一票網友都說「我也好喜歡陽台就是落塵區」，但有人提醒「格局陽台是出入口，有個很大的缺點，久了雜物會堆在前陽台」。至於地點是否勝過一切？網友各有意見，但仍建議多看、多比較。
不過，人妻日前更新文章，表示他們看上的是5樓頂樓、建商說要裝太陽能板，每月賣電給台電當作部分管理費使用，較有購屋經驗親戚提醒，光電20年合約很麻煩，未來還有保養、維修甚至廢棄問題，且頂樓可能會有漏水、管路水聲等困擾，因此夫妻倆擲茭問神明後，決定含淚退訂，不買了。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，「陽台落塵區」較常見於舊公寓房型，至於「生活機能與地點偏遠」的確會增加未來脫手的難度，適合喜歡遠離市區，又喜歡「陽台落塵區」者入手。
建築師林淵源曾說明，「陽台落塵區」格局日漸鮮少的主因是「時代變遷」，當時因此格局最好蓋、最省成本而問世，還肩負避雨功能，但常被用來做陽台外推，加上住宅公設比逐漸提高，讓陽台愈來愈小，「陽台落塵區」設計也愈來愈少見。
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