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南部蛋白區新華廈有「陽台落塵區」　人妻好心動！1原因含淚退訂

▲開門進來後就是前陽台的「陽台落塵區」，常見於早期公寓，但此類設計現已相當少見。（示意圖／爆怨公社臉書）
▲開門進來後就是前陽台的「陽台落塵區」，常見於早期公寓，但此類設計現已相當少見。（示意圖／爆怨公社臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

看房好不容易遇見少見又很喜歡的格局，但房子位在鳥不生蛋的偏僻區域，你會如何選擇？一名人妻近日就遇上這樣的難題，她在Dcard分享，看了3年的房子，好不容易看到台部一間華廈成屋有「陽台落塵區」設計，一眼就覺得就是這裡了，但房子地處偏遠、生活機能差，讓她好猶豫。不過，最後卻因長輩點出該房一關鍵點，終讓她含淚退訂。

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原PO在Dcard發問「格局好機能差該買嗎？」表示在找尋心儀房屋過程中，一見某棟新建華廈，格局有「陽台落塵區」設計，就是開門進來就是陽台，可當作落塵區、放置鞋櫃，並與居家空間作區隔，就覺得超心動。

▲人妻見格局圖中有「陽台落塵區」設計相當喜歡。（圖／翻攝Dcard）
▲人妻見格局圖中有「陽台落塵區」設計相當喜歡。（圖／翻攝Dcard）
但房子位在鳥不生蛋區、生活機能差，離學區約10到15分鐘路程，長輩也嫌棄地點不好、南部華廈沒價值。人妻焦急問說：「是該選擇好的地點好、格局小、但很貴，還是地點不好、格局好、價格承擔的起的？」

貼文曝光後，一票網友都說「我也好喜歡陽台就是落塵區」，但有人提醒「格局陽台是出入口，有個很大的缺點，久了雜物會堆在前陽台」。至於地點是否勝過一切？網友各有意見，但仍建議多看、多比較。

不過，人妻日前更新文章，表示他們看上的是5樓頂樓、建商說要裝太陽能板，每月賣電給台電當作部分管理費使用，較有購屋經驗親戚提醒，光電20年合約很麻煩，未來還有保養、維修甚至廢棄問題，且頂樓可能會有漏水、管路水聲等困擾，因此夫妻倆擲茭問神明後，決定含淚退訂，不買了。

▲屋頂設置太陽能板，可避免陽光直曬。但人妻親戚卻點出「光電20年合約很麻煩」，未來還有保養、維修甚至廢棄問題。 （示意圖／陽光伏特家提供）
▲屋頂設置太陽能板，可避免陽光直曬。但人妻親戚卻點出「光電20年合約很麻煩」，未來還有保養、維修甚至廢棄問題。 （示意圖／陽光伏特家提供）
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則說，「陽台落塵區」較常見於舊公寓房型，至於「生活機能與地點偏遠」的確會增加未來脫手的難度，適合喜歡遠離市區，又喜歡「陽台落塵區」者入手。

建築師林淵源曾說明，「陽台落塵區」格局日漸鮮少的主因是「時代變遷」，當時因此格局最好蓋、最省成本而問世，還肩負避雨功能，但常被用來做陽台外推，加上住宅公設比逐漸提高，讓陽台愈來愈小，「陽台落塵區」設計也愈來愈少見。

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