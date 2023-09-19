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台中3年11家幼兒園易主！買家都是建商　專家揭3大搶手優勢

▲台中南區已停業的中山幼兒園，今年4月由惠宇相關自然人以8.31億元收購。（圖／Google Map）
▲台中南區已停業的中山幼兒園，今年4月由惠宇相關自然人以8.31億元收購。（圖／Google Map）

記者徐銘穗/綜合報導

台中建商掀起幼兒園購地潮，據台灣房屋彙整，連同今年新增的兩起案例，近3年來，台中市區已有至少11起幼兒園相關房地交易，總成交金額多達111億，獵地總面積超過8500坪。而8月最新交易的「愛子幼兒園北屯校」原主是遠雄建設，累計整併費24.49億元，以40億元轉手賣給富宇建設

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今年的兩起案例，一是今年4月，台中市南區佔地近千坪的私立中山幼兒園房地，由惠宇相關自然人以8.31億元收購，換算每坪土地88萬元，成為番婆段的新地王。

另在8月，上市櫃建商遠雄也發布公開資訊，將2020年起陸續整合的原愛子幼兒園北屯總校等周邊房地，累計整併金額為24.49億元，以總價40億元售予富宇建設及自然人，土地面積廣達2324坪，換算每坪地價逾170萬元，也刷新所在的平田段地價新高。

▲近3年台中幼兒園交易表。（圖／台灣房屋提供）
▲近3年台中幼兒園交易表。（圖／台灣房屋提供）
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，被收購的幼兒園房地，多半坐落西屯、南屯及北屯等房市交易熱區，而買家大多具有建商背景，看準的優勢，一來是因鬧區土地資源稀少，二來是這些幼兒園的附帶高屋齡建物，符合危老重建的條件，由於央行的打炒房信用管制，將危老案件列為豁免對象，對建商而言，在融資上更具彈性。

加上危老重建可爭取容積獎勵，能強化開發效益，使建商更願意以重金幼兒園房地來重建推案，也讓幼兒園在地坪廣大、地段出色、整合容易、融資方便等四大優勢加持下，成為近年不動產市場上熱門的獵地目標，價碼亦屢屢刷新區段的地價高標。

他表示，雖然成熟鬧區的幼兒園，可能因房地被建商收購而消失，但不少新興重劃區，卻成了幼兒園布局的目標，包括十四期重劃區、北屯總站特區，近來都傳出有幼教機構正布局拓點。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，台中市區周邊的新興重劃區，邁入新社區交屋期後，將有大量人口遷入，以北屯總站來說，近兩年光是新案的完工戶數，就高達上千戶。

隨著住戶入住，當地的生活機能亦日漸完備，區域的就學需求也與日俱增，加上當地社區多半採中小坪數規劃，入住民眾以青年家庭居多，育幼比例相對高，因而吸引幼教業者至重劃區超前部署，也讓幼兒園浮現進駐新開發區、撤出舊市區的「迎新棄舊」現象。

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