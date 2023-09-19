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中秋節將至！自家「陽台開烤肉趴」　警察來敲門：最重罰10萬元

▲中秋節將至，曾有民眾在自家陽台開烤肉趴，被警察找上門才知違法，恐面臨5000至10萬元罰鍰。（圖／爆怨公社臉書）
▲中秋節將至，曾有民眾在自家陽台開烤肉趴，被警察找上門才知違法，恐面臨5000至10萬元罰鍰。（圖／爆怨公社臉書）

記者徐銘穗/綜合報導

中秋節將至，曾有民眾在自家陽台開烤肉趴，被警察找上門才知違法，要求他把烤肉架收起來。原來煙味太大也在《空氣污染防治法》管理範疇內，違者將可處5000元至10萬罰鍰。對此，房產專家指出，多數社區規約都不同意在陽台烤肉，主要是住宅密集、氣味恐擾鄰，且用木炭烤也有消防安全疑慮，建議民眾買房前要先問清楚社區規約。

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信義房屋中六區協理洪振祐指出，許多社區都會直接在規約中明訂「不可以」在陽台烤肉，以免烤肉味擾鄰、木炭烤肉有安全疑慮，多數社區也不准住戶在陽台燒紙錢，建議看屋時先向房仲、社區管理員，問清楚社區規約的眉眉角角。

▲中秋節烤肉幾乎已成傳統。（示意圖／金尊盃高球賽提供）
▲中秋節烤肉幾乎已成傳統。（示意圖／金尊盃高球賽提供）
他說，曾遇過社區規定「不能養寵物」或「寵物不落地」，若毛小孩家庭購屋前沒留意，入住後會很傻眼。也有部分社區會規定陽台門窗固定清洗時間，要求住戶不得在規定時間以外清洗紗窗、紗門，以免水滴滴到樓下陽台或中庭，造成其他戶別困擾。

此外，洪振祐提醒也要留意「車位」相關規定，是否限制裝設充電樁、裝設廠牌有無限定、收費方式等，也有社區規定汽車位後方不得另停機車，或是機車位需要每年重抽，甚至不一定抽得到位置等，購屋前都要先留意，以免衍生糾紛。

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