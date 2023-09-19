新派粵菜推蟹宴！點滿兩道、整桌享8折 此兩飯店有重口味蟳料理
入秋後蟹蟳正值肥美之際，全台多家餐飲業者即日起推出秋蟹盛宴。時尚中餐廳《玖尹》端出以粵菜為底融合江浙、潮汕及南洋異國風味的各式螃蟹料理，像是粵式手法「老鴨當歸紅蟳金湯」與潮州滋味「日本牡蠣豆醬焗沙公」，或江浙風味「陳年花雕浸熟紅蟳」等。搭配秋蟹宴隆重登場還推出超值優惠，即日起~10月12日凡點二道(含)以上活蟹料理，全桌菜色可以享88折。另外，台北花園大酒店與高雄翰品酒店，同樣也以沙工沙母紅蟳等，烹出多道口味豐富的中式蟹料理。
記者葉盛耀/綜合報導
《玖尹》表示，此次的菜色由行政副主廚李冠儀攜手專司港點的李國聖主廚，用上了產地直送的紅蟳、沙公，有著飽滿與鮮甜蟹肉，並融合多種創意料理手法。像是「老鴨當歸紅蟳金湯」，是以港式金湯佛跳牆湯底為基底，取老母雞、老鴨、豬皮、赤肉、雞腳、紅蘿蔔、陳皮等，慢火熬煮五小時而成，湯頭膠質豐潤，裡頭鴨肉柔嫩，湯底甘鮮濃醇。
也有「日本牡蠣豆醬焗沙公」，是選用潮汕餐桌必備的普寧豆醬製作，選擇活沙公加入新鮮牡蠣、普寧豆醬、沙茶醬烹煮，調和米漿、豆漿，滋味更添溫潤柔和，更襯托碩大鮮蚵與海味飽滿沙公的甘美滋味。也有創意點心類，像是「蟹黃蛋白鮮蝦餃」，特別以禿黃油炒香蟹黃與蟹肉，加入鮮蝦與低溫油炸蛋白，再以Ｑ彈水晶餃皮包覆後蒸製而成，吃起來細膩優雅。
都說海鮮料理適合簡單烹調，但其實蟳蟹做成重口味，同樣吮指好吃。像是台北花園大酒店翠庭中餐廳亦於10月1日~11月30日止，推出「品蟹宴」，單點每道1,580元+10%起，嚴選鮮蟹品種，包括花蟹、沙公與沙母，透過麻油煨煮、避風塘、水煮麻辣等製法。
菜色包含「麻油荷包煨沙公」，以鮮活大沙公，搭上麻油、米酒、薑、枸杞、松阪豬及荷包蛋一同燜煮，蟹肉充分融入厚醇麻油香氣，滋補暖胃。而「艇家避風塘沙公」，是將大沙公搭著蒜酥、豆豉、乾辣椒等食材拌炒，鹹酥涮嘴。
高雄翰品酒店三樓港都茶樓也是即日起至10月15日，推出「今秋.嘗蟹」限定美味，集結當季紅蟳、大沙公肥美蟹種，同樣有多道重口味的火炒料理方式，像是「泰皇咖哩紅蟳」、「南洋黑胡椒紅蟳」、「南洋黑胡椒沙公」等。
高雄翰品酒店指出，紅蟳肉質細嫩、味道甘鮮，尤其在秋季其蟹黃更是豐厚，「泰皇咖哩紅蟳」是將紅蟳以泰式酸辣醬、紅咖哩粉等經大火翻炒，吃起來嗆辣中透出微甜滋味。至於「南洋黑胡椒沙公」，取粗粒黑胡椒的香氣與黑胡椒粉的辛辣，添加老抽小火收汁，蟹肉的甘美混入香辣的黑椒，風味厚實。