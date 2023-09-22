歐盟七期環保法規竟然要延後！手排Golf GTI將會持續販售
地球暖化越來越嚴重，而環保法規也越來越嚴苛，歐盟七期的規定已經頒布許久，而且本來宣布將會在2025年開始生效，但是現在這項規定恐將會延後，這是因為有不少的國家都提出反對，但這對於車迷來說似乎也不是壞事，尤其是喜愛性能車款的人，若是歐盟七期往後延的話，福斯Golf GTI手排版本也將會延後死亡。
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儘管汽車製造商以及政客們都積極表示他們關心地球以及我們所呼吸的空氣，但是在檯面下卻又是另一回事，像是Stellantis的執行長Carlos Tavares就一直反對嚴格的歐盟七期環保法規，而現在看起來這項政策還真的會延後，就在英國首相宣佈將原本2030年禁售燃油引擎的政策延後到2035年的同一天，歐盟國家正在討論一項關於排污法規的折衷草案，除了放寬標準之外，也可能直接停止實施，原本的七期政策是要在2025年針對乘用車款開始實施，而2027年針對貨車開始。
現在許多汽車製造商表示車輛的成本增加導致車價上漲，而且因為即將禁售燃油引擎的關係，汽車品牌並不會將精力放在研發更環保的燃油動力，而是把所有的資源都拿來電動產品的開發，但現在歐盟七期的規範很有可能改變，西班牙甚至提出要求七期政策與六期的規定相同，而其實包括法國以及義大利在內的八個國家已經聯合向歐盟呼籲完全廢除七期法規，而如果歐盟真的這麼做的話，原本福斯Volkswagen決定要在2024年的Golf GTI捨棄手排變速箱的計畫可能也會中斷，對於性能迷來說將會是一個大好消息。