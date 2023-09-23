眾人最愛牛排部位！冠軍不是沙朗菲力　師傅推這塊：自己煎也好吃

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網上也有不少關於「牛小排熟度」的討論，有人提到「牛排吃幾分熟除了等級以外還有看部位，牛小排可以吃到7分以上」、「牛小排可以很熟」，也有民眾解釋道「牛排熟度要看部位，像牛小排筋膜和脂肪多，要吃高一點的熟度才能吃出香味」。
也因此牛小排不但牛排館常見，在中式料理餐廳菜單上也常有，不少師傅都表示，牛小排自己在家裡煎，也不太會失敗，因為油脂夠多，煎的時間久一點也不至於乾柴，只要不要火太大把牛排煎焦了，根本隨便煎都好吃。
再看到聲量獲得第二、三名的「板腱牛排」與「翼板牛排」，也是受到不少饕客們推崇的熱議部位，社群中便有電商會在其直播間中拿出這兩類產品現場「煎牛排」，油嫩多汁的影像讓不少消費者看了食指大動、紛紛留言下單商品，社群迴響廣大。而板腱牛排位於「肩胛部內側」，脂肪較少、肉質結實，適合喜愛具有較高嚼勁的民眾。
便有網友說道「板腱7分以上會咬不動」、「板腱吃起來比較有嚼勁，我覺得咬得很累」，認為板腱牛排較不適合牙口不好的群眾。有肉販針對板腱牛排提出烹調建議，指出「想吃有嚼勁口感的牛排，可選擇直接用香煎或燒烤方式處理」；若是喜愛較軟嫩口感的話，醃漬、舒肥可提味、軟化肉質」。
而翼板肉則為牛肩胛部中最軟嫩的部位，口感近似牛小排，其中含有許多筋絡，油花亦相當豐富，口感軟硬適中。無論是利用「香煎」或是「燒烤」都可。
第四名為「菲力牛排」，菲力牛排通常是牛肉最嫩的腰內肉，脂肪含量低，幾乎都是瘦肉，不少怕胖的女士，就會選擇這部位，也因此菲力大多時候都採厚切，約莫是2~3公分的厚度，經由1、2次的「靜置手法」，讓這塊肉更容易保留肉汁，且往往建議3或5分熟，過熟的話口感又老又柴。
至於排行第五的「沙朗牛排」也是台人喜愛的牛排部位，因為油脂同樣豐富且分布均勻，肉質細嫩度僅次於菲力。尤其在台灣的「沙朗」可能會有兩種不同部位，若菜單上的英文寫著「ribeye」，指的是位於肋脊部位的牛肉；若是「sirloin」，則是指位在後腰脊肉的部位。
另外，第六名則為肋眼部位，是牛隻肋脊部靠近背脊的肌肉，肉質嫩度僅次於菲力，大理石紋的油花多且分布均勻，吃到飽餐廳的超大塊爐烤牛排，經常就是選擇這個部位。