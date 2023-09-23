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螢幕升級、外觀更好看 Mazda 2、CX-3年式更新擁有Mazda Connect

▲ 螢幕升級、外觀更好看 Mazda 2、CX-3年式更新擁有Mazda Connect
▲ 螢幕升級、外觀更好看 Mazda 2、CX-3年式更新擁有Mazda Connect

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Mazda 2以及CX-3這輛兩輛品牌中的入門車款已經從2014年開始就沒有太多變化，但是現在他們為這兩輛車加入了8.8吋的螢幕，而且擁有Mazda Connect，在外觀部分則擁有更多選擇，並且讓整輛車看起來更有質感，另外針對1.8升柴油引擎部分更有動力升級，目前將會在今年12月於日本市場開始交付。

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Mazda針對Mazda 2以及CX-3進行年式更新，現在可以使用Mazda Connect進行遠端遙控功能。
Mazda針對Mazda 2以及CX-3進行年式更新，現在可以使用Mazda Connect進行遠端遙控功能。
其實Mazda 2在今年初的時候才進行第二次改款，但是當時並沒有針對螢幕系統作出升級，但現在不論是Mazda 2或者是CX-3在是本市場都將擁有8.8吋的螢幕，對比現在台灣車款配置的7吋螢幕大上一些，更好的是擁有了Mazda Connect的功能，車主現在可以進行車輛定位或者是透過智慧型手機遠端操控車輛的某些功能，不過僅限於CX-3是標準配備，低規版本的Mazda 2還是選配，而針對Mazda 2則是推出了「Sci-Fi」Package，擁有檸檬亮光綠色飾條點綴，但要價11,66萬日圓，折合台幣約2.5萬並不便宜。

CX-3部分則提供了Vivid Monotone特別版，車身採用亮灰金屬烤漆，並且在車頂、水箱護罩、18吋輪圈以及過往周圍採用霧黑防刮材質的部分，都用上了輛黑色的飾板，此外內裝也擁有更繽紛的顏色，據悉其靈感來自於運動服，最後CX-3 1.8升柴油引擎的動力有所提升，但目前尚未公布該動力提升的層度，目前預計Mazda 2預計會在2023年12月下旬開始交付，CX-3則是在2024年2月開始交付，但是在價格上面都有所調整，而日本以外的海外市場會不會同步更新還有待觀察。

車內的螢幕放大到8.8吋，換上新世代螢幕並且擁有更優異的功能表現。
車內的螢幕放大到8.8吋，換上新世代螢幕並且擁有更優異的功能表現。
Mazda 2可以選配特殊的「Sci-Fi」Package，在外觀部分有螢光綠飾條妝點。
Mazda 2可以選配特殊的「Sci-Fi」Package，在外觀部分有螢光綠飾條妝點。
車頭、輪圈、後照鏡也都有飾條點綴，看起來相當吸睛。
車頭、輪圈、後照鏡也都有飾條點綴，看起來相當吸睛。
針對CX-3則用有金屬灰的新色選擇，同時在周圍的空力套件也採用亮黑色材質。
針對CX-3則用有金屬灰的新色選擇，同時在周圍的空力套件也採用亮黑色材質。
內裝部分配置了更繽紛的顏色，看起來相當活潑有趣。
內裝部分配置了更繽紛的顏色，看起來相當活潑有趣。

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