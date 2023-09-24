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房市928檔期量縮千億！熄火　卻難見「降價求售潮」！他揭關鍵點

▲六都加新竹928推案量統計，整體推案金額年減16.4%、量縮逾千億，卻難見建商降價求售潮，專家分析要等買氣進一步下滑才有機會見到。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲六都加新竹928推案量統計，整體推案金額年減16.4%、量縮逾千億，卻難見建商降價求售潮，專家分析要等買氣進一步下滑才有機會見到。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

房市最大檔的「928檔期」驚傳熄火！據591新建案日前調查，六都加新竹縣市928推案量總金額年減16.4%、量縮逾千億。不過，卻難見建商降價求售潮，房產專家分析，推案熄火應是短線現場，因去年核發住宅類建造計18.1萬戶、創10年新高，但政策利多提升房市買氣。至於房價有機會降嗎？專家分析要等買氣進一步下滑才有機會見到。

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元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴在《ETtoday》上分析，指目前建案銷售率普遍不佳，國泰房地產指數今年Q2全台新推案30天銷售率高達51%、過半銷售率都在1成內，較去年同期不到3成建案銷售率低於10%，建案去化狀況明顯大幅放緩。

▲六都加新竹928推案量統計，整體推案金額年減16.4%、量縮逾千億。（圖／記者徐銘穗攝）
▲六都加新竹928推案量統計，整體推案金額年減16.4%、量縮逾千億。（圖／記者徐銘穗攝）
不過，建商推案熄火的狀況，應該僅是短線現象，主要是近年房市熱，建商普遍大量購地、請建照，去年核發住宅類建築物建造執照計18.1萬戶、使用執照11.2萬戶，都創近10年新高。

陳傑鳴說，這代表接下來建商勢必有大量案源需在半年到1年左右內推出，後續如果新案買氣無法提升、餘屋又去化不掉，建商大量推案下，壓力就能會大幅攀升。

但這樣會讓房價下跌嗎？陳傑鳴說：「這點倒是不一定。」他點出，政府打炒房政策手段盡出，但實際上這幾年房價大漲，建商普遍已經賺飽飽，加上營建成本高漲，因此多數建商都還能撐，只有少數財力較差的小建商有出現降價的狀況。

陳傑鳴也說，政府近期打房也推青安優惠貸款，明顯提升首購族的購屋能力，甚至在鬼月的房市淡季，衝出「淡季不淡」的房市移轉量。

他認為，房市在多空因素交雜下，目前若想看到房價明顯下跌，就得等買氣進一步下滑，建商因為庫存太多，出現降價求售潮時，才可能會引起一波房價較明顯的回檔。

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