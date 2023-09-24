水權孤兒1／千萬買新店小豪宅　住了才知：我的水不是「自來水」

如何買房／千萬房要養「水池」才能用水　水權孤兒細節藏在使照裡

▲新店華城路新社區「碧澄三期Gramercy III」居民指控，去年底入住後才知社區非自來水直接供水區，「用水權」要另外買，還得扛水池維管費。（圖／記者徐銘穗攝）
▲新店華城路新社區「碧澄三期Gramercy III」居民指控，去年底入住後才知社區非自來水直接供水區，「用水權」要另外買，還得扛水池維管費。（圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

編按：《NOWnews今日新聞》即起每周日推出《如何買房》專欄，匯集相關專家建議，帶讀者了解買房眉角，及早圓夢。本網日前獨家揭露新北市新店千萬小豪宅「碧澄三期Gramercy III」，民眾買房入住才知該社區是自來水非直接供水區，想用水得「養水池」，四處向議員、公部門陳情討水權，慘淪「水權孤兒」。專家提醒，山邊海角社區都可能有類似水權爭議，買房前一定要留意使照附表細節。

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「使照」就是使用執照，拿到公部門核發的使照後，才能開始利用這棟建築物，對購屋族來說有兩大關鍵重點，一是預售屋何時完工，因在育收屋合約中，完工是指取得使照，不過一般而言只要完成主體工程及部分指定項目，就能核發使照，因此取得使照時，工程進度通常只有70到80%，且取得使照後才能接通接通水、電、天然瓦斯。

▲碧澄三期非屬自來水直接供水區，得由建商施作加壓受水池（圖）等設備，在再將自來水送進社區住戶家中。（圖／記者徐銘穗攝）
▲碧澄三期非屬自來水直接供水區，得由建商施作加壓受水池（圖）等設備，在再將自來水送進社區住戶家中。（圖／記者徐銘穗攝）
第二關鍵重點則是，避免二次施工。曾發生建商拿到使照後，擅自把公共區或隔間，重新施工改變其大小或是改做為其他用途，常見陽台外推、室內挑高夾層等，或公設中的健身房、泳池等，這樣可能讓這些設施變違建，面臨強拆處分。

那麼使照要怎麼看呢？使照比建照多了「建築物概要」欄位，主紀錄地上層、地下層與屋頂突出物，地下層最常出現的爭議是防空避難空間被改裝成商業空間出租，地上層要留意是否有夾層存在等。

此外，使照魔鬼細節都在附表中，務必要睜大眼睛看仔細，像「碧澄三期Gramercy III」的水權爭議，則是該使照加註的第22項，載明「本案基地位於山坡地，且非屬自來水事業可直接供水地區（即屬高地供水區）」，說明受水池、加壓設備等由建商施作，後續由管委會維護管理及分攤電費。

▲碧澄三期使用執照第22項，指相關加壓設備、蓄水池等設備，依法應由社區住戶、管委會分擔相關費用。（圖／翻攝碧澄三使照）
▲碧澄三期使用執照第22項，指相關加壓設備、蓄水池等設備，依法應由社區住戶、管委會分擔相關費用。（圖／翻攝碧澄三使照）
經濟部水利署副署長王藝峰指出，一般民眾生活使用習慣，打開水龍頭就有水來，買房屋較易忽略「水」的問題，提醒山邊海角的社區很有機會出現類似狀況，民眾購屋簽約前，一定要先問清楚是不是自來水直接供管到戶，若不確定可直接打電話到臺北或北水詢問，避免衍生糾紛。

消基會董事兼房屋委員會委員律師張欣民也建議，山坡地社區較容易出現類似的水、瓦斯管線問題，提醒消費者購屋前最好多做功課，除向建商、房仲問仔細外，或許也可向鄰近社區多打聽，以免花大錢買房，還買了一肚子氣。

▲新店大台北華城早年曾發生用水糾紛。（圖／住展雜誌提供）
▲新店大台北華城早年曾發生用水糾紛。（圖／住展雜誌提供）

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