如何買房／千萬房要養「水池」才能用水　水權孤兒細節藏在使照裡

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二關鍵重點則是，避免二次施工。曾發生建商拿到使照後，擅自把公共區或隔間，重新施工改變其大小或是改做為其他用途，常見陽台外推、室內挑高夾層等，或公設中的健身房、泳池等，這樣可能讓這些設施變違建，面臨強拆處分。
那麼使照要怎麼看呢？使照比建照多了「建築物概要」欄位，主紀錄地上層、地下層與屋頂突出物，地下層最常出現的爭議是防空避難空間被改裝成商業空間出租，地上層要留意是否有夾層存在等。
此外，使照魔鬼細節都在附表中，務必要睜大眼睛看仔細，像「碧澄三期Gramercy III」的水權爭議，則是該使照加註的第22項，載明「本案基地位於山坡地，且非屬自來水事業可直接供水地區（即屬高地供水區）」，說明受水池、加壓設備等由建商施作，後續由管委會維護管理及分攤電費。
經濟部水利署副署長王藝峰指出，一般民眾生活使用習慣，打開水龍頭就有水來，買房屋較易忽略「水」的問題，提醒山邊海角的社區很有機會出現類似狀況，民眾購屋簽約前，一定要先問清楚是不是自來水直接供管到戶，若不確定可直接打電話到臺北或北水詢問，避免衍生糾紛。
消基會董事兼房屋委員會委員律師張欣民也建議，山坡地社區較容易出現類似的水、瓦斯管線問題，提醒消費者購屋前最好多做功課，除向建商、房仲問仔細外，或許也可向鄰近社區多打聽，以免花大錢買房，還買了一肚子氣。
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。