新店裕隆城開箱「樂天皇朝」宮廷宴　全台最厚「巨無霸豬排」必吃

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2015年從新加坡來台的「樂天皇朝」，首創可一次品嚐蟹粉、鵝肝、起司等八色小籠包而聞名，插旗全新落成的新店裕隆城誠品生活新店，「樂天皇朝誠品新店店」今（25）日試營運，9月28日正式開幕。推薦選用甜度高白刺蝦烹製的「松子蝦鬆嫩生菜」、酸甜鹹香的「蜜汁鳳尾魚」、功夫菜「上海烤麩」、止咳潤肺的「雪蓮子燉桂圓雪梨湯」等，都是必吃菜色。
店內以新潮宮廷餐廳為設計風格，在燦金與磚紅色調的貴氣中，融入圓拱花鳥窗景，搭配扇形格柵打造半開放式卡座，相當適合小型聚餐；還以霧面噴砂玻璃設計帶有朦朧美的隱密包廂，讓人能不受打擾地大啖宮廷宴。
開幕適逢食慾之秋，秋季全新菜單主打川味「私房酸菜魚」、「香辣水煮魚」，搶攻酸辣市場。台灣近期夯吃的酸菜魚，「樂天皇朝」選用客家酸菜及台灣酸菜心混搭，柔和酸味及鹹甘，還入鍋熱炒去除多餘的醃漬氣味並帶入鑊氣，再加入豚骨高湯及台灣在地養殖的特選「黑魚」一同熬煮，上桌前再沖入花椒、大紅袍等辛香料調製的辣油，不過於刺激辣嗆的濃郁平衡，仍酸香生滋。
而原本店內極受歡迎的「香辣水煮魚」，則是以豆瓣醬、四川花椒等辛香料自製麻辣醬基底，共煮獨家豚骨高湯與魚片，出鍋後再以滾油燙進碗內衝出豐富辣香，麻辣湯頭溫潤不燥，滿足重口味饕客。
「樂天皇朝」為進軍新店，融入在地精神茶文化，推出全新限定口味「脆皮包種鮮蝦小籠包」，結合小籠包與生煎包概念，以天然菠菜汁揉製漸層綠色麵皮，並將包種茶凍包進豬絞肉與鮮蝦內餡，還特別在小籠包底層微沾裹麵糊後煎炸，一口咬下脆皮、茶香便在嘴裡迸發，鮮美回甘。
9月28日至10月5日，樂天皇朝誠品新店店慶開幕，凡點購特色皇朝小籠包（八色）就送「脆皮包種鮮蝦小籠包」一份(三顆)。每桌至多致贈一份，每日限量、送完為止。
📌「靜岡勝政日式豬排」！開幕首4日「豬排套餐半價」
台灣網友票選全台前三大夢幻豬排，「靜岡勝政日式豬排」2013年由慕里諾國際餐飲集團引進台灣，目前全台共7家門市，將在「裕隆城 誠品生活新店店」開幕第8家店，預計9月25日試營運、9月28日正式開幕。
為滿足肉肉控，特別引進日本才吃得到的極厚切豬排丼，打造「全台最厚巨無霸豬排」！「極厚切豬排玉子丼套餐」選用從飼育到餐桌的精品究好豬，由料理長選切背脊兩側至腰中間的里肌部位，經特別去除多餘油脂等繁複工序，熟成、分切、低溫烹調、並酥炸，超猛達5公分的厚切里肌豬排上桌絕對驚艷！
一口咬下肉汁還會滲出來，紮實卻吃得到Q彈口感；除了正統現磨芝麻搭配豬排醬，還提供咖哩鹽、海苔鹽、綜合香料岩鹽及醃黃瓜等特殊搭配，多達5種風味吃法；呼應秋天，紫蘇搭配日本和歌山頂級南高梅的「黃金紫蘇梅豬排套餐」，則夾入紫蘇葉與整顆紀州南高梅，特別加入蜂蜜醃漬、再手工剁成梅醬並點綴檸檬提味，有別於一般店家置入現成梅醬，從沈穩的酸甜蜜甘風味中滲出日式梅干的淡雅鹹香，細膩有層次。
「靜岡勝政日式豬排」2款限量上市的「極厚切豬排玉子丼套餐」及「黃金紫蘇梅豬排套餐」，皆為每份380元，只在9月28日至10月31日於誠品新店店獨家販售。開幕9月28日至10月1日首4日，還推出原價360元的「中份腰內豬排套餐」超值半價優惠只要180元，每日限額30名。