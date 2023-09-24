新店裕隆城最美餐廳開箱！TOK「巢型包廂」　點點心科技豬仔

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繼東區最美咖啡廳「勺日咖啡廳」，裕隆集團旗下首間all day dinging全日餐廳品牌「TOK盡興食光」也進駐「新店裕隆城」，開設新亞洲料理餐廳；「TOK」是啄木鳥敲擊樹幹的啄啄擬聲，展現團隊將新亞洲菜系端上餐桌的初試啼聲。在有如日式庭園般的空間內，結合模擬小橋流水的曲型座位線條，最吸睛的莫過於鵝黃色的巢型包廂與窗邊的半開放和室設計，別有洞天。
曾歷任驢子L'IDIOT、Sugar Pea及Salt & Stone等餐廳的主廚Aries，與團隊共同打造新亞洲料理餐點Modern Asian Cuisine。特色主餐除了有紐約客牛排、義大利麵；還創意選用日本鄉村料理炊飯，來取代義式燉飯等新作，從午茶吃到晚間、轉換成餐酒館情境也完全不違和。
主大「自製亞洲創意醬料」、吃在地食當季的「風土食材」，並搭配蒸烤、舒肥等「當代烹調技術」3大特點，發想於將日本鄉村料理炊飯、取代義式燉飯打造的「明太子香煎干貝炊飯」，選用台日配種的花蓮富里羅山瀑布灌溉的139號稻米，搭配手作明太子醬與生食級干貝、海藻，勾勒出海島家庭的溫馨記憶；台式鹹蛋黃醬烹製的「蘆筍海鮮鹹蛋黃扁麵」，搭配日式溫泉蛋也出奇地協調；轉化西餐的「泰北黃咖哩牛肋扁麵」，簡直為肉肉控獻上飽足排餐主食。
餐酒搭配為講求鹹香重口味的亞洲菜系，鎖定西班牙新派葡萄酒中的自然酒與有機葡萄酒佐餐；還網羅台日精釀啤酒如在地「酉鬼」與日本「伊勢角屋麦酒」的精釀啤酒。並與南投百年歷史的「華剛茶業」合作，特選與米其林飯店同等級茶葉，提供壺裝天然蜜香的「高山小葉紅茶」；並選定與台東「樂山咖啡農場」成為盟友，供應屬於台灣在地的海島型咖啡風味，打造店內焦糖香濃郁的咖啡飲品。
另外還有歐陸菜系的Hot Tapas單點小食，必點主廚自豪的「百里香火炒白酒淡菜」，不走傳統奶油路線，蒜辣風味更對台灣人的胃！「西班牙櫛瓜生火腿烘蛋」開胃或下酒都很合適。開幕期間9月20日至10月30日到店內用，每桌招待開胃菜「芳香櫛瓜玉米盤」一份，餐點價值130元。
📌科技感「點點心」！首見太空未來店型
2015年來台的香港人氣港點「點點心」，以每5秒賣出一顆「豬仔流沙包」的驚人熱潮，成為火紅夯店。呼應新店區及裕隆集團的「科技」產業，打造首家科技感未來店型插旗新店裕隆城，以「銀河灰」搭配「宇宙太空藍」的店面設計，結合牆面燈箱並加入「LED光線燈條」及「文字跑馬燈」；「步入式打卡區」也有別以往，新亮相「豬仔號火箭砲」與「星際港點星球」造型。
緯豆集團老闆阿緯也穿上和店內制服相同的卡其色西裝，親自站台迎接試營運人潮。歡慶新店裕隆城「點點心」試營運，即日起至10月1日中秋連假最後一天，只要到全台點點心門市消費滿1500元，即可獲得價值868元的「大肆喜中秋禮餅」乙盒；而「點點心 新店裕隆城店」9月28日開幕首4日，消費滿千並按讚/追蹤官方社群，就招待一份超人氣「豬仔流沙包」，每日限量，送完為止。