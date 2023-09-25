「一中紅樓」賣了！2.81億元整棟售出　台中一中商圈景氣復甦中

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信義全球資產中區商仲部協理陳光裕分析，據經濟部最新統計顯示，今年7月零售業營業額為3778億元，年增5.3%，疫後商圈復甦內需消費成經濟成長支撐主力，因此店面、商場等收益型不動產，重新回到置產型買方的視線中。
即使央行連續升息拉高買方對投資報酬率的要求，但相較其他金融產品來說，店面可創造穩定租金收益，長期持有具增值空間，市場上更有「好店面吃三代」的說法，足見其資產價值。
信義全球資產總經理林三智進一步解析店面市場，店面營運重點在人流，因此買方評估購置店面時，會選在指標商圈、人潮熱鬧的區位。此外，為追求更高的投資報酬率，買方在買進店面後會重新規劃、招商，引進付租能力強的品牌進駐，如此有助於提升租金水準，此類租客通常承租較穩定，可減少店面空置產生的損失。
林三智總經理觀察，疫後店面市場回溫，陸續有買方、承租方進場評估物件，但由於整體交易量尚未回到疫情前水準，市場仍存在觀望氣氛，買賣雙方價格溝通評估時間較長，影響成交效率。此時屋主若在價格上有讓利空間，較有機會拉近買賣方的認知差距，加速交易決策，賣方順利處分資產，也可以拿回資金做其它規劃。
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